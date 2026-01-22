基隆勇消詹能傑殉職 消防署長：入祀忠烈祠、9歲孩將照顧到大學畢業

基隆火警導致消防員詹能傑殉職，消防署長蕭煥章昨表示，對罹難者家屬感到抱歉，詹能傑不幸捨身，是消防體系最深層傷痛；詹留下的9歲小孩，從制度面上會照顧到其大學畢業為止，讓罹難同仁沒有後顧之憂。

蕭煥章在內政部部務會報會後記者會表示，針對基隆小隊長殉職事件，現場為1980年代建築，屋內堆滿雜物，導致搜救人員一開始連門都推不開；詹能傑為搜尋一名受困在屋內最深處的卅多歲女性，前後進出火場3次，更換3次空氣瓶，第二次出來時還特別叮嚀同仁要注意雜物塌落，不幸在第三次進入時失聯。

蕭煥章說，消防教育一直強調「消防員絕對不能捨身救人」，但這次詹能傑不幸真的捨身了，最終也沒能救到人，這是消防體系最深層的傷痛。

蕭煥章指出，詹能傑有攜帶熱顯像儀，但並未攜帶共生面罩，將進一步檢視基隆市消防局對於空氣呼吸器面罩的密合度測試與定期檢驗紀錄。

蕭煥章表示，確認將為詹能傑申請入祀忠烈祠，並追贈其職務，至於詹能傑9歲小孩的生活與教育經費，在制度面會一路培養直到大學畢業，盡量做到讓殉職同仁沒有後顧之憂，「盼同仁能夠在天之靈，能夠保護、守護同仁。」

此外，內政部與基隆市已啟動災害調查委員會，將釐清事故時間點、現場指揮及安全官的處置過程。