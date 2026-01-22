風險社會 人民最大 心理師：請不要把警消犧牲自己救人視為理所當然
基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨身救人殉職，資深心理師林姿吟今天表示，警消人員長期處於超高壓工作，現今風險社會，人民最大，一般民眾對警消有所期待，認為人民保母就是應該犧牲自己去救人，認為這是理所當然，但不是殉職才是英雄，更不希望「今天公祭明天忘記」，呼籲民眾不要把警消捨己救人視為理所當然，相關消防配備不足應該補足，勿讓悲劇再發生。
林姿吟近年接受委託負責輔導警消及眷屬的心理諮商輔導，深刻了解警察及消防人員的心酸，今天聽聞基隆又一名消防人員殉職，感到非常難過，她表示，警察及消防人員工作常處於超高壓力及高風險，所以身心壓力大、常處於高度緊張，部分警消就醫看身心科，或被長官「列管」，現在處於高風險社會，人民最大，一般民眾都認為警察，消防人員應該冒險患難捨己救人，並把這視為理所當然，但這樣是對的嗎？ 身為警消眷屬更是辛苦，有苦難言。
林姿吟說，就像去年12月19日北市發生張文隨機殺人事件造成多人傷亡，警方公布頂樓監視器畫面後，網友質疑排山倒海而來，有人認為部分警員配戴裝備不足，有人則認為8、9名警員在樓梯間躊躇不前，才會讓張文先一步墜樓身亡。面對網友質疑聲浪，中山一派出所長李欣鴻哽咽表示，有的警員已經下班，自願趕赴現場緝捕兇手，不是只有殉職才值得尊敬。
一名疑似詹能傑母親的人悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選擇，強調「不是不想活，是被迫活在一個將犧牲視為理所當然的世界」，盼社會正視消防員工作環境與裝備問題，淚訴「他的死，不該只是一則新聞」。
林姿吟說，也有警消眷屬求助諮商，因為老公工作太高壓，利用休假時借酒澆愁，與妻子關係不睦最後離婚收場，也有警察人員不敢找自己的「官老師」求助，怕一旦被「列管」下場更慘，不是只有殉職才是英雄，呼籲社會大眾對警消人員對一點尊重，請不要把警消救人視為理所當然，警消人員長期處於超高壓工作，他們真的很辛苦，相關消防配備不足應該補足，勿讓悲劇再發生。
