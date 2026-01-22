快訊

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆勇消詹能傑殉職家屬哀戚招魂 女星嘆：為什麼要用生命換別人生還？

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛／連線即時報導

在火場救人殉職的消防小隊長詹能傑，與妻子育有1女，常在臉書貼出充滿父愛的父女照，他胞弟也是消防員，目前在桃園任職。家屬今天下午回案發地點招魂，胞弟等人現身，場面哀戚。

女星白白（白馨儒）曾是基隆義消婦宣成員，她發文感嘆，消防節掌聲尚未散去，卻傳來仁愛消防小隊長詹能傑因救人而殉職的消息，那一刻，心像被重重擊了一下。她說，對她而言，那不只是一則新聞，而是一分切身的痛。曾經身為義勇消防婦宣一員，太清楚那身制服背後，承載的是什麼樣的責任與重量。

她說，消防員總是在別人逃離危險時，選擇逆向而行，進入濃煙密布的火場、踏入不確定是否會崩塌的空間，只因裡頭可能還有一條生命在等待。那不是一時的英勇衝動，而是日復一日訓練下，對「救人」二字近乎本能的回應。正因如此，當意外發生，才更感到不捨，為什麼這麼好的人，要用生命換取別人的生還？每一次出勤，都是一次與風險並肩的賭注。

新北議員林國春是警察出身，他說，每一次有消防員殉職的事情發生，都會有一種憤怒無處宣洩，一拳打在棉花上的空虛感，即使有再充足的準備和預防，都無法完全避免危難。水火無情，災禍迎面而來時，生命顯得極其脆弱。在台灣是真的有一群人，每天工作就是準備「出生入死」，在所有發生危難的地方和死神搏鬥。林國春也感嘆，最該被善待的一群人，卻最常被政府遺忘。

詹能傑的胞弟也是消防員，目前在桃園任職。家屬今天下午回案發地點招魂，胞弟等人現身，場面哀戚。記者游明煌／攝影
詹能傑的胞弟也是消防員，目前在桃園任職。家屬今天下午回案發地點招魂，胞弟等人現身，場面哀戚。記者游明煌／攝影

基隆火災 消防員 殉職

延伸閱讀

基隆大火殉職詹能傑受困76分鐘 第3次搜索未攜帶共生面罩

基隆消防小隊長三進火場救人喪命 31年來共64名消防員因公殉職

詹能傑捨己為人！消防署：近10年共31消防員殉職

基隆大火消防員殉職 專家：救人心切 不能讓自身落入險境

相關新聞

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，幸福家庭破碎。一名疑似詹能傑母親的人悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選擇...

基隆勇消3進火場給面罩殉職...3大疑點引論 同袍：極端環境下判斷

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困羅女，將自己空氣面罩給羅女後，嗆昏失聯一小時，送醫...

基隆勇消詹能傑殉職家屬哀戚招魂 女星嘆：為什麼要用生命換別人生還？

在火場救人殉職的消防小隊長詹能傑，與妻子育有1女，常在臉書貼出充滿父愛的父女照，他胞弟也是消防員，目前在桃園任職。家屬今...

基隆大火殉職詹能傑受困76分鐘 第3次搜索未攜帶共生面罩

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，消防局說明搜救過程，詹從失聯到被救出共...

影／詹能傑摘面罩救人殉職 同行義消撤離求援疾呼「沒氣了快點啦」

基隆市消防局小隊長詹能傑今晨殉職，和他一起冒險進入火場救人的義消盧彥宏，離開火場後癱跪在地，表示「沒氣了」，並告訴消防同...

基隆大火相驗詹能傑家屬哀戚不發一語 檢傳消防員了解搜救過程

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，檢警今天下午在基隆長庚醫院相驗，詹能傑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。