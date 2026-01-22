聽新聞
基隆勇消詹能傑殉職家屬哀戚招魂 女星嘆：為什麼要用生命換別人生還？
在火場救人殉職的消防小隊長詹能傑，與妻子育有1女，常在臉書貼出充滿父愛的父女照，他胞弟也是消防員，目前在桃園任職。家屬今天下午回案發地點招魂，胞弟等人現身，場面哀戚。
女星白白（白馨儒）曾是基隆義消婦宣成員，她發文感嘆，消防節掌聲尚未散去，卻傳來仁愛消防小隊長詹能傑因救人而殉職的消息，那一刻，心像被重重擊了一下。她說，對她而言，那不只是一則新聞，而是一分切身的痛。曾經身為義勇消防婦宣一員，太清楚那身制服背後，承載的是什麼樣的責任與重量。
她說，消防員總是在別人逃離危險時，選擇逆向而行，進入濃煙密布的火場、踏入不確定是否會崩塌的空間，只因裡頭可能還有一條生命在等待。那不是一時的英勇衝動，而是日復一日訓練下，對「救人」二字近乎本能的回應。正因如此，當意外發生，才更感到不捨，為什麼這麼好的人，要用生命換取別人的生還？每一次出勤，都是一次與風險並肩的賭注。
新北議員林國春是警察出身，他說，每一次有消防員殉職的事情發生，都會有一種憤怒無處宣洩，一拳打在棉花上的空虛感，即使有再充足的準備和預防，都無法完全避免危難。水火無情，災禍迎面而來時，生命顯得極其脆弱。在台灣是真的有一群人，每天工作就是準備「出生入死」，在所有發生危難的地方和死神搏鬥。林國春也感嘆，最該被善待的一群人，卻最常被政府遺忘。
