基隆大火殉職詹能傑受困76分鐘 第3次搜索未攜帶共生面罩

基隆暗夜惡火釀2死4傷悲劇。記者游明煌／翻攝

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，消防局說明搜救過程，詹從失聯到被救出共受困76分鐘，得知受困後立即啟動快速救援機制（RIT）全力投入搶救。但因起火戶內堆積大量雜物、空間極度狹隘，現場共計派遣7梯次RIT小組人員接力施救，才將人救出。詹執行第三次搜索任務時，未隨身攜帶公裝配備之「共生面罩」。

消防局災害搶救科長蘇元鏞說，昨深夜10時41分發生住宅火警，派遣27車59人趕往救援。現場濃煙密布，救災人員分層展開搜索及滅火作業，火勢於夜間11時42分撲滅並進行殘火處理。但救災過程中遭遇重大變故，今天0時39分，現場回報詹能傑受困火場，立即啟動快速救援機制（RIT）全力投入搶救，但因起火戶2樓內堆積大量雜物、空間極度狹隘，現場共派遣7梯次RIT小組人員接力施救，才逐步將詹救出。

消防局清查，詹當時配戴完整個人防護裝備進行搜救任務，為確保在艱困環境下能維持最大之搜救機動力與行動敏捷度，他執行第三次搜索任務時，並未隨身攜帶公裝配備之「共生面罩」。但第一次和第二次則無法確認有沒有帶，但有現場救援人員說有，此部分。待進一步釐清。

蘇元鏞表示，由於火場內堆積之雜物嚴重阻礙逃生與救災動線，加上濃煙密布、視野極差，搜救環境異常艱困，詹在今天凌晨1時55分被救出送醫，2時55分殉職。另有一名消防員在救災過程中，因感電導致雙腿劇烈痙攣無法行走，經緊急就醫處置後，目前已無大礙，返隊休養觀察。