影／詹能傑救人殉職 同行義消氧氣將耗盡撤離求援：拜託啦、快點啦

基隆市消防局小隊長詹能傑今晨殉職，和他一起冒險進入火場救人的義消盧彥宏脫險後說，找到羅女後，詹喊面罩，他伸手一摸，竟摸到詹的臉，察覺他把面罩給羅女使用，急忙和他共用氧氣，最後快沒氣了，被迫離開火場。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，昨天深夜發生火警，消防局共派遣消防、救護車共30輛，消防人員73人和義消15人前往搶救。

詹能傑連衝兩次火場搜索救人，直到第三次才在火場深處發現受困的羅女，因此已無共生面罩，看到羅女命危，快沒氣了，詹拿下自己的面罩給羅女，試圖救她。

同行的盧彥宏離開火場後跪坐在地，告知其他消防同仁火場內的情況，表示最後和詹能傑共用面罩，但快沒氣了。有名女子在火場的最裡面，被東西壓住，已經沒有意識，他們要拖她出來，但拖不出來。

盧彥宏和詹能傑交替吸同一個面罩的氧氣，消耗架速並陷入缺氧危機。盧彥宏在最後一刻爬出火場，脫險後跪坐在地，焦急的說沒氣了、快點啦，拜託，希望趕快把詹能傑和這名女子救出來。