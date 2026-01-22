影／詹能傑摘面罩救人殉職 同行義消撤離求援疾呼「沒氣了快點啦」
基隆市消防局小隊長詹能傑今晨殉職，和他一起冒險進入火場救人的義消盧彥宏，離開火場後癱跪在地，表示「沒氣了」，並告訴消防同仁詹和羅女困在火場內，廚房再過去的最裡面，兩人被救出時都已無呼吸心跳，送醫不治。
基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，昨天深夜發生火警，消防局共派遣消防、救護車共30輛，消防人員73人和義消15人前往搶救。
詹能傑連衝兩次火場搜索救人，直到第三次才在火場深處發現受困的羅女，因已無共生面罩，看到羅女命危，快沒氣了，詹拿下自己的面罩給羅女，試圖救她。
同行的盧彥宏離開火場後跪坐在地，告知其他消防同仁火場內的情況，表示最後和詹能傑共用面罩，但快沒氣了。有名女子在火場的最裡面，被東西壓住，已經沒有意識，他們要拖她出來，但拖不出來。
義消盧彥宏和詹能傑交替吸同一個面罩的氧氣，消耗加速並陷入缺氧危機。盧彥宏在最後一刻爬出火場，脫險後跪坐在地，焦急的說沒氣了、快點啦，拜託，希望趕快把詹能傑和這名女子救出來。消防人員進入火場找到詹能傑，救出時沿途大喊「詹能傑，你給我起來」，但因缺氧過久，送醫不治。
