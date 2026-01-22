快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

影／詹能傑摘面罩救人殉職 同行義消撤離求援疾呼「沒氣了快點啦」

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局小隊長詹能傑今晨殉職，和他一起冒險進入火場救人的義消盧彥宏，離開火場後癱跪在地，表示「沒氣了」，並告訴消防同仁詹和羅女困在火場內，廚房再過去的最裡面，兩人被救出時都已無呼吸心跳，送醫不治。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，昨天深夜發生火警，消防局共派遣消防、救護車共30輛，消防人員73人和義消15人前往搶救。

詹能傑連衝兩次火場搜索救人，直到第三次才在火場深處發現受困的羅女，因已無共生面罩，看到羅女命危，快沒氣了，詹拿下自己的面罩給羅女，試圖救她。

同行的盧彥宏離開火場後跪坐在地，告知其他消防同仁火場內的情況，表示最後和詹能傑共用面罩，但快沒氣了。有名女子在火場的最裡面，被東西壓住，已經沒有意識，他們要拖她出來，但拖不出來。

義消盧彥宏和詹能傑交替吸同一個面罩的氧氣，消耗加速並陷入缺氧危機。盧彥宏在最後一刻爬出火場，脫險後跪坐在地，焦急的說沒氣了、快點啦，拜託，希望趕快把詹能傑和這名女子救出來。消防人員進入火場找到詹能傑，救出時沿途大喊「詹能傑，你給我起來」，但因缺氧過久，送醫不治。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職，留下年幼子女。記者游明煌／攝影
基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職，留下年幼子女。記者游明煌／攝影

基隆火災 消防員 殉職

延伸閱讀

基隆大火相驗詹能傑家屬哀戚不發一語 檢傳消防員了解搜救過程

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

北車無差別攻擊演習結束 蔣萬安替基隆消防小隊長詹能傑默哀1分鐘

救災無數！詹能傑曾為救不回小生命難眠…山陀兒颱風穿制服買便當還遭酸民公審

相關新聞

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，幸福家庭破碎。一名疑似詹能傑母親的人悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選擇...

救災無數！詹能傑曾為救不回小生命難眠…山陀兒颱風穿制服買便當還遭酸民公審

基隆市消防局小隊長詹能傑在這次基隆火災不幸殉職，獨立影評人彌勒熊在社群平台分享詹兩年前參與救護時曾寫下臉書心情紀錄「心情...

基隆勇消3進火場給面罩殉職...3大疑點引論 同袍：極端環境下判斷

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困羅女，將自己空氣面罩給羅女後，嗆昏失聯一小時，送醫...

消防小隊長詹能傑命喪火場！同行胞弟聞噩耗返基隆處理後事

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家社區」昨夜發生惡火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在搶救行動中，為救出受困屋內的34歲...

影／詹能傑摘面罩救人殉職 同行義消撤離求援疾呼「沒氣了快點啦」

基隆市消防局小隊長詹能傑今晨殉職，和他一起冒險進入火場救人的義消盧彥宏，離開火場後癱跪在地，表示「沒氣了」，並告訴消防同...

基隆大火相驗詹能傑家屬哀戚不發一語 檢傳消防員了解搜救過程

基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，檢警今天下午在基隆長庚醫院相驗，詹能傑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。