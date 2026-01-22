基隆大火相驗詹能傑家屬哀戚不發一語 檢傳消防員了解搜救過程
基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，檢警今天下午在基隆長庚醫院相驗，詹能傑的父親、妻子及也在桃園蘆竹分隊當消防員的胞弟詹庭豪等都到場，場面哀戚，家屬低調沒有受訪，不發一語搭車離開。
市長謝國樑上午到長庚慰問家屬，市長轉述，「家屬表達希望能進忠烈祠」，詹能傑為救援受困民眾，脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職，他相當沉痛，將爭取從優撫卹及協助進忠烈祠。
檢方在基隆長庚相驗時，也訊問消防局當時相關搜救人員情況，了解搜救過程。下午約2時30分結束，遺體發交宣屬送殯儀館，詹父等人上車時神情哀戚，沒有受訪。
據在場相關人員說，家屬有向市長表達進忠列祠的想法。市長也允諾全力協助。
