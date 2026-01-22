被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，幸福家庭破碎。一名疑似詹能傑母親的人悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選擇，強調「不是不想活，是被迫活在一個將犧牲視為理所當然的世界」，盼社會正視消防員工作環境與裝備問題，淚訴「他的死，不該只是一則新聞」。

「這是我兒子，他不是死於意外。他是被一次次『沒關係、撐一下』拖進去的。」詹能傑的母親說，兒子先後進了火場3次，最後一次，把唯一的空氣面罩，留給了別人。他知道那代表什麼，這不是衝動，是選擇。

詹母寫到，大家會說他是英雄，然後繼續過日子，若制度不改，裝備不補，下一個名字，只是在等時間被寫上去。

「他不是不想活，他只是活在一個犧牲被當成理所當然的世界。」詹母字字血淚讓人揪心，如果你為他難過，請不要只掉一滴眼淚，因為眼淚，救不了下一個人「這是我兒子，他的死，不該只是一則新聞。 」

事發地點在基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，昨晚10點多發生火警，一棟6層樓的民宅2樓起火，冒出濃煙，竄到整棟大樓，余姓女屋內先逃出，33歲羅姓女兒受困火場。41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度進入火場救人，卻不治殉職。

火災現場堆放大量雜物，造成進出路徑狹窄，搶救、疏散更加困難，火災原因正調查中。有消防員指出，火災地點的房間、客廳等堆放的雜物可觀，房間又在最裡面，加上室內門關不起來，現場宛如狹窄迷宮，增加逃生、救援不利因素。

仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度進火場救援，前二次搜尋未果後，曾向同袍提醒屋內雜物堆得像山、容易塌陷，第三次進入火場時，他發現33歲羅姓女子受困、呼吸困難，摘下面罩給對方使用，最終卻因現場雜物阻礙動線、氧氣耗盡而昏迷失聯，直到1小時後才被隊友在雜物堆中尋獲，送基隆長庚醫院搶救不治，33歲羅女傷勢過重喪命。