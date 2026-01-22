救災無數！詹能傑曾為救不回小生命難眠…山陀兒颱風穿制服買便當還遭酸民公審

基隆市消防局小隊長詹能傑在這次基隆火災不幸殉職，獨立影評人彌勒熊在社群平台分享詹兩年前參與救護時曾寫下臉書心情紀錄「心情極差。救護，卻救不了22周未出生的孩子」，並指出2年前詹在急救現場拚盡全力，試圖與死神搶奪那個還沒來得及看世界一眼的細小生命，也許是那次遺憾，讓他這次樂利路火警奮不顧身把面罩給了傷者。

彌勒熊說，這段心情紀錄這是詹能傑小隊長在2024年2月26日深夜寫下的一段心碎自白，那晚他在急救現場拚盡全力，卻仍因無法從死神手中搶回那個細小的生命而徹夜難眠。誰也沒想到，這段文字竟成了他靈魂最真實的寫照。

彌勒熊說，詹一直是一個外表剛毅、內心卻對生命極度柔軟的人，這份「救不回生命」的痛楚，曾在他心裡留下深深的烙印，也因此當兩年後昨天深夜，詹再次面臨生死的抉擇時，腦海裡唯一的念頭就是「不能再讓生命在手中流逝」，這就是為什麼他會毫不猶豫地摘下面罩，把自己最後的生存機會也一併交了出去。

他也呼籲，請大家不要再用理性的標準去苛責他的決定，對他而言，那一刻不是失誤，而是他為了補齊心中對生命救贖的遺憾，所做出最溫柔的道別。