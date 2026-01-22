快訊

曾為救不回小生命難眠…詹能傑讓出面罩殉職 前年颱風救災穿制服買便當遭公審

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

聽新聞
0:00 / 0:00

救災無數！詹能傑曾為救不回小生命難眠…山陀兒颱風穿制服買便當還遭酸民公審

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

基隆市消防局小隊長詹能傑在這次基隆火災不幸殉職，獨立影評人彌勒熊在社群平台分享詹兩年前參與救護時曾寫下臉書心情紀錄「心情極差。救護，卻救不了22周未出生的孩子」，並指出2年前詹在急救現場拚盡全力，試圖與死神搶奪那個還沒來得及看世界一眼的細小生命，也許是那次遺憾，讓他這次樂利路火警奮不顧身把面罩給了傷者。

彌勒熊說，這段心情紀錄這是詹能傑小隊長在2024年2月26日深夜寫下的一段心碎自白，那晚他在急救現場拚盡全力，卻仍因無法從死神手中搶回那個細小的生命而徹夜難眠。誰也沒想到，這段文字竟成了他靈魂最真實的寫照。

彌勒熊說，詹一直是一個外表剛毅、內心卻對生命極度柔軟的人，這份「救不回生命」的痛楚，曾在他心裡留下深深的烙印，也因此當兩年後昨天深夜，詹再次面臨生死的抉擇時，腦海裡唯一的念頭就是「不能再讓生命在手中流逝」，這就是為什麼他會毫不猶豫地摘下面罩，把自己最後的生存機會也一併交了出去。

他也呼籲，請大家不要再用理性的標準去苛責他的決定，對他而言，那一刻不是失誤，而是他為了補齊心中對生命救贖的遺憾，所做出最溫柔的道別。

詹能傑20年消防資歷，救災身影遍布全台，包含復興航空空難、台鐵普悠瑪號翻覆、太魯閣號出軌等都有他，2024年間山陀兒颱風來襲，詹支援救災穿著制服外出替同仁買便當，被酸民拍照公審，當時分隊長力挺他是為能讓隊員抓緊時間吃飯，如今殉職讓許多人不捨。

詹能傑兩年前的臉書心情紀錄，讓許多網友不捨。圖／摘自臉書
詹能傑兩年前的臉書心情紀錄，讓許多網友不捨。圖／摘自臉書

基隆火災 消防員 殉職

延伸閱讀

詹能傑捨己為人！消防署：近10年共31消防員殉職

基隆大火消防員殉職 專家：救人心切 不能讓自身落入險境

殉職詹能傑有帶共生面罩 救他人已用掉...為救羅女才脱自己的

消防員殉職缺共生面罩？消防權益促進會：要盡快公布調查結果

相關新聞

救災無數！詹能傑曾為救不回小生命難眠…山陀兒颱風穿制服買便當還遭酸民公審

基隆市消防局小隊長詹能傑在這次基隆火災不幸殉職，獨立影評人彌勒熊在社群平台分享詹兩年前參與救護時曾寫下臉書心情紀錄「心情...

基隆大火釀2死4傷消防員殉職 起火原因指向「電線短路」

基隆暗夜社區惡火釀2死4傷悲劇，鑑識人員火災調查，初步起火原因指向疑電線短路，據瞭解女主人當時在看電視 ，有看到門口對講...

基隆勇消3進火場給面罩殉職...3大疑點引論 同袍：極端環境下判斷

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困羅女，將自己空氣面罩給羅女後，嗆昏失聯一小時，送醫...

基隆小隊長捨身殉職！消防局臉書黑白哀悼：記得祢為救人犧牲自己

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑今晨冒險進入火場救人，不幸殉職。消防局在臉書發文追悼，「任務已經結束！一路好走」、「我們...

殉職詹能傑有帶共生面罩 救他人已用掉...為救羅女才脱自己的

基隆暗夜惡火釀2死4傷悲劇，仁愛消防分隊小隊長詹能傑殉職，現場消防人員表示，詹小隊長第一次搜索時有帶共生面罩，已先給受困...

詹能傑捨己為人！消防署：近10年共31消防員殉職

基隆市樂利三街民宅火警造成2死1傷，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑捨己為人將面罩給受困女而殉職，令各界不捨。根據消防署統計，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。