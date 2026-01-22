快訊

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

詹能傑捨己為人！消防署：近10年共31消防員殉職

中央社／ 台北22日電

阿嬤屋內堆滿資源回收物搶救困難，釀<a href='/search/tagging/2/消防員' rel='消防員' data-rel='/2/103537' class='tag'><strong>消防員</strong></a>死亡、女兒OHCA。記者游明煌／攝影
基隆市樂利三街民宅火警造成2死1傷，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑捨己為人將面罩給受困女而殉職，令各界不捨。根據消防署統計，自104年起因公殉職的消防救護員共31人。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚一棟6層樓的2樓民宅起火，造成詹能傑及羅姓女住戶死亡，另有1人輕傷、3人預防性送醫。基隆市長謝國樑今天表示，將全力爭取最優撫卹，並爭取進入忠烈祠。

根據消防署最新統計資料顯示，自民國84年消防署成立起迄今的31年期間，因公殉職的消防救護員共計36案、64人；其中，近10年多就達15案、31人。相關案件類型包括火災、氣爆、溺水、車禍和颱風災害等。

重大消防救護人員殉職案件中，包括有85年10月搶救桃園市蘆竹鄉永興化工廠火災鍋爐爆炸案，造成3人殉職；86年9月搶救高雄市鎮興路鎮興橋東側中油管線火災，因瓦斯管線氣爆造成2人殉職；87年2月搶救高雄市林園鄉北誼興業公司工廠火災，因液化石油氣槽車爆炸造成2人殉職。

以及，89年2月凌晨屏東縣一起車禍救護案件，現場遭車撞擊造成2人殉職；94年3月搶救高雄市左營的鑫富邦傢俱行火災，也有2人殉職；102年7月搶救新北市泰山區家具工廠火災，因閃燃殉職2人；103年7月搶救高雄市前鎮區與苓雅區石化氣爆，共有5人殉職。

另外，104年1月搶救桃園市新屋區保齡球館火警，多達6人殉職；107年4月搶救桃園市平鎮區敬鵬工業公司火警，同樣有6人殉職；108年10月搶救台中市大雅區工廠火警，造成2人殉職。

統計資料顯示，112年9月執行屏東市明揚科技公司火警，造成4人殉職；113年5月執行新竹市慈雲路住宅火警，也有2人殉職；114年7月執行新北市新店區廣興橋下游瀑布民眾溺水救援案，2人殉職。

值得注意的是，104年1月桃園新屋保齡球館及107年4月桃園平鎮區敬鵬公司火警死傷最為慘重，各造成6名消防人員殉職；其次為103年7月的高雄市前鎮區、苓雅區石化氣爆案，共有5名消防人員殉職。

消防署告訴中央社記者，基隆市政府目前正進行火災原因調查，並依據「消防法」及「災害事故調查會設置辦法」規定啟動調查會，消防署也同時啟動災害事故調查會，全力協助並釐清事件發生經過及撫卹。

