消防小隊長詹能傑命喪火場！同行胞弟聞噩耗返基隆處理後事

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家社區」昨夜發生惡火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在搶救行動中，為救出受困屋內的34歲羅姓女子，脫下自己的氧氣面罩給對方保命，最終不幸殉職。詹能傑還有一位同樣從事消防工作的胞弟詹庭豪，結婚後請調到桃園市蘆竹消防分隊服務，在獲悉噩耗後已於今日請假返回基隆處理後事。

據悉，詹能傑的胞弟詹庭豪同樣選擇投身消防工作，於2011年開始在基隆市消防局服務，十多年來一直在百福消防分隊工作，直到去年10月才調任至桃園市蘆竹消防分隊。調任桃園服務後工作態度認真負責，各項表現均相當優異，今日凌晨獲悉胞兄在火場殉職的噩耗後，詹庭豪立即向單位請假，趕回基隆處理家中事務。

桃園市消防局表示，單位已告知詹庭豪無須擔心勤務安排，可安心將相關事務處理妥當後返隊。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（圖）今晨冒險進入火場救人，不幸殉職。目前在桃園市蘆竹消防分隊服務的胞弟詹庭豪，在獲悉噩耗後已於今日請假返回基隆處理家中後事。記者游明煌／翻攝
