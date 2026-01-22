基隆大火消防員殉職 專家：救人心切 不能讓自身落入險境

基隆消防小隊長詹能傑在火場中殉職，傳出詹為搶救受困民眾，將氧氣面罩給對方使用，最後雙雙死亡。嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，救災現場必須先把自己命顧好才能救人，若是救人心切太大意，那真的有點疏忽了。

「救人分秒必爭，但不能先讓自己落入險境。」蘇銘宏說，火災現場風險極高，救災過程萬萬不能落單，消防員以救人為天職，但前提是要讓自己也能安全，不能因救人心切，將自身安全拋諸腦後，若有一絲大意、疏忽，就可能出現無法挽回的悲劇。

現場是否有共生面罩裝備？蘇銘宏說，從目前媒體資訊還無法完全確認，要由消防局出面說明釋疑。

基隆發生火災民宅屋內堆滿雜屋，客廳、房間到處，堆放大量衣物等資源回收物，蘇銘宏說，室內堆放大量衣物等易燃物，一旦發生火災，情勢相當不利，可能讓火勢迅速蔓延，民眾對住家安全意識也要提升，否則容易增加救災困難，可能害人害己。