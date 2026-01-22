消防員殉職缺共生面罩？消防權益促進會：要盡快公布調查結果

基隆暗夜火災釀2死4傷，英勇救人的消防小隊長詹能傑不幸殉職，現場是否有共生面罩，為何蕭會三度進火場，是否有人力調度困境等，消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱說，基隆市府、內政部消防署應盡快調查清楚，並對外說法，別讓消防員白白犧牲。

陳彥凱說，共生面罩是消防裝備一部分，傳出詹能傑在救人過程將面罩給33歲羅女使用，卻造成自身缺氧落入險境。陳表示，現場是否有攜帶共生面罩，目前有不同版本說法，基隆市消防局、內政部消防署要盡快調查，還原真相，並對外公布調查結果。