聽新聞
0:00 / 0:00
消防員殉職缺共生面罩？消防權益促進會：要盡快公布調查結果
基隆暗夜火災釀2死4傷，英勇救人的消防小隊長詹能傑不幸殉職，現場是否有共生面罩，為何蕭會三度進火場，是否有人力調度困境等，消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱說，基隆市府、內政部消防署應盡快調查清楚，並對外說法，別讓消防員白白犧牲。
陳彥凱說，共生面罩是消防裝備一部分，傳出詹能傑在救人過程將面罩給33歲羅女使用，卻造成自身缺氧落入險境。陳表示，現場是否有攜帶共生面罩，目前有不同版本說法，基隆市消防局、內政部消防署要盡快調查，還原真相，並對外公布調查結果。
消防小隊長詹能傑殉職後留下年幼子女，處境讓人心酸。陳彥凱說，每一件殉職案都讓人傷慟，這是今年全台首件消防員殉職案，去年發生新北消防員在新店救溺造成2人殉職，主管機關要痛定思痛，持續強化訓練、裝備，讓殉職悲劇減到最低。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言