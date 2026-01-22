快訊

消防員殉職缺共生面罩？消防權益促進會：要盡快公布調查結果

聯合報／ 記者王慧瑛游明煌／連線即時報導

基隆暗夜火災釀2死4傷，英勇救人的消防小隊長詹能傑不幸殉職，現場是否有共生面罩，為何蕭會三度進火場，是否有人力調度困境等，消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱說，基隆市府、內政部消防署應盡快調查清楚，並對外說法，別讓消防員白白犧牲。

陳彥凱說，共生面罩是消防裝備一部分，傳出詹能傑在救人過程將面罩給33歲羅女使用，卻造成自身缺氧落入險境。陳表示，現場是否有攜帶共生面罩，目前有不同版本說法，基隆市消防局、內政部消防署要盡快調查，還原真相，並對外公布調查結果。

消防小隊長詹能傑殉職後留下年幼子女，處境讓人心酸。陳彥凱說，每一件殉職案都讓人傷慟，這是今年全台首件消防員殉職案，去年發生新北消防員在新店救溺造成2人殉職，主管機關要痛定思痛，持續強化訓練、裝備，讓殉職悲劇減到最低。

41歲消防小隊長詹能傑捨人救人，不幸殉職。記者游明煌／翻攝
41歲消防小隊長詹能傑捨人救人，不幸殉職。記者游明煌／翻攝
41歲基隆消防小隊長詹能傑殉職，基隆市長謝國樑、消防署長蕭煥章表示將爭取從優撫卹。記者游明煌／攝影
41歲基隆消防小隊長詹能傑殉職，基隆市長謝國樑、消防署長蕭煥章表示將爭取從優撫卹。記者游明煌／攝影

基隆火災 消防員 殉職

