快訊

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

0050秒填息！211萬人瘋「無腦投資」已成信仰…專家揭密無腦賺兩大關鍵

基隆大火釀2死4傷消防員殉職 起火原因指向「電線短路」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜社區惡火釀2死4傷悲劇，鑑識人員火災調查，初步起火原因指向疑電線短路，據瞭解女主人當時在看電視 ，有看到門口對講機線路疑似短路起火，但對講機是弱電，照理不太會造成火災，採證人員挖出後，再往插座內挖掘，看到有電源配線短路情形。

事發地點在基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，昨晚10點多發生火警，一棟6層樓的2樓民宅起火，冒出濃煙，竄到整棟大樓。余姓屋主的妻子林姓婦人先逃出，她33歲的羅姓女兒受困火場。41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度進入火場救人，面罩給羅女，自己卻不幸殉職

火災現場堆放大量雜物，造成進出路徑狹窄，搶救、疏散更加困難，火災原因正在調查中。有消防員指出，火災地點的房間、客廳等堆放的雜物可觀，房間又在最裡面，加上室內門關不起來，現場宛如狹窄迷宮，增加逃生、救援不利因素。

事發地點的一名鄰居表示，羅女疑有吃安眠藥助眠習慣。羅女的母親說，發現濃煙後叫不醒女兒，火太大趕緊逃命。她平時有做回收，屋內才會堆大量回收物。

基隆暗夜惡火釀2死4傷悲劇，鑑識人員持續做火調，起火原因指向疑電線短路。記者游明煌／翻攝
基隆暗夜惡火釀2死4傷悲劇，鑑識人員持續做火調，起火原因指向疑電線短路。記者游明煌／翻攝
基隆暗夜惡火釀2死4傷悲劇，鑑識人員持續做火調，起火原因指向疑電線短路。記者游明煌／翻攝
基隆暗夜惡火釀2死4傷悲劇，鑑識人員持續做火調，起火原因指向疑電線短路。記者游明煌／翻攝

基隆火災 消防員 殉職

延伸閱讀

影／殉職現場堆雜物如迷宮 消防署長看現場：路窄搶救疏散困難

基隆火災勇消救人殉職 卓榮泰致哀

基隆勇消3進火場給面罩殉職...3大疑點引論 同袍：極端環境下判斷

影／兄弟「豪傑」...小隊長脫面罩救人殉職 謝國樑：從優撫卹入忠烈祠

相關新聞

基隆大火釀2死4傷消防員殉職 起火原因指向「電線短路」

基隆暗夜社區惡火釀2死4傷悲劇，鑑識人員火災調查，初步起火原因指向疑電線短路，據瞭解女主人當時在看電視 ，有看到門口對講...

基隆勇消3進火場給面罩殉職...3大疑點引論 同袍：極端環境下判斷

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困羅女，將自己空氣面罩給羅女後，嗆昏失聯一小時，送醫...

影／基隆大火消防員捨身殉職 醫遺憾：氣切急救50分仍無法救回

基隆民宅深夜惡火造成消防員詹能傑殉職，基隆長庚院長吳俊德說，詹送到醫院時，因為長時間缺氧，有做了氣切，急救了50分鐘，很...

基隆小隊長捨身殉職！消防局臉書黑白哀悼：記得祢為救人犧牲自己

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑今晨冒險進入火場救人，不幸殉職。消防局在臉書發文追悼，「任務已經結束！一路好走」、「我們...

殉職詹能傑有帶共生面罩 救他人已用掉...為救羅女才脱自己的

基隆暗夜惡火釀2死4傷悲劇，仁愛消防分隊小隊長詹能傑殉職，現場消防人員表示，詹小隊長第一次搜索時有帶共生面罩，已先給受困...

基隆大火消防員殉職 專家：救人心切 不能讓自身落入險境

基隆消防小隊長詹能傑在火場中殉職，傳出詹為搶救受困民眾，將氧氣面罩給對方使用，最後雙雙死亡。嘉南藥理大學公共安全及消防系...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。