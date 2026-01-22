基隆勇消3進火場給面罩殉職...3大疑點引論 同袍：極端環境下判斷

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨晚火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困羅女，將自己空氣面罩給羅女後，嗆昏失聯一小時，送醫急救不治，有消防人員指出，將自己的面罩給民眾，不符合救災救難的原則，判斷應是「極端環境下的判斷與行為」，也有義消質疑，小隊長為何落單在火場、沒帶共生面罩、以及三次進入火場，體力過度消耗，是否有人力不足問題，應該檢討。

消防人員表示，一般救災救難的原則都是「自救才能救人」，消防員將空氣面罩給受困民眾的行為，不符合一般勤務的原則，判斷可能是「極端環境下做出的救援判斷與行為選擇」，若火場有人受困，各個外勤單位都會配有「共生面罩」，不會讓消防員脫下自己面罩，而是使用共生面罩給受困民眾或有同袍空氣不足，可以共用空氣瓶。

有義消質疑，根據目前媒體報導，詹姓小隊長是在火場失聯一小時後，才被發現，而且三度進入火場，還沒有攜帶共生面罩，為何在火場有人受困的狀況下，詹不是以兩人一組或是三人一水線的配置，進入火場搜救，而是獨自進入火場。

義消也說，火場都會設有指揮站，現場管制板會顯示在火場內人員，為何詹在失聯一小時後才被發現，顯見詹是獨自進入火場搜救，另外一般不會讓消防員頻繁進入火場，會考慮到消防員體力問題，同一個消防員重複進入火場搜救，將有體力大量消耗，加上現場指揮站未即時管控到失聯人員，顯示此案在救災流程，恐存有瑕疵，應該積極檢討，以確保消防弟兄與民眾安全。