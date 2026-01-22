影／兄弟「豪傑」...小隊長脫面罩救人殉職 謝國樑：從優撫卹入忠烈祠

基隆昨晚樂利三街民宅惡火釀2死，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨己救人今晨殉職，基隆市長謝國樑說，仁愛分隊小隊長詹能傑為救援受困民眾，脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職，接到這個消息內心非常不捨，也相當沉痛，將爭取從優撫卹，家屬表達想要詹能傑入忠烈祠，會來爭取。

詹能傑是警專23期畢業，消防資歷16年，歷經民國99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故。詹為執行任務，捨身救人而英勇殉職，令人感傷。

死者胞弟詹庭豪曾任職百福消防分隊，目前調桃園蘆竹分隊消防員，兄弟是消防界「豪」、「傑」傳為佳話，卻因為出任務再也無法回家，讓人不剩唏噓。