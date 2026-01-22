快訊

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

基隆昨晚樂利三街民宅惡火釀2死，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨己救人今晨殉職，基隆市長謝國樑說，仁愛分隊小隊長詹能傑為救援受困民眾，脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職，接到這個消息內心非常不捨，也相當沉痛，將爭取從優撫卹，家屬表達想要詹能傑入忠烈祠，會來爭取。

詹能傑是警專23期畢業，消防資歷16年，歷經民國99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故。詹為執行任務，捨身救人而英勇殉職，令人感傷。

死者胞弟詹庭豪曾任職百福消防分隊，目前調桃園蘆竹分隊消防員，兄弟是消防界「豪」、「傑」傳為佳話，卻因為出任務再也無法回家，讓人不剩唏噓。

基隆市消防局人員指出，死者胞弟詹庭豪曾任職百福消防分隊，目前調往桃園蘆竹分隊服務，兄弟倆名字各有「豪」、「傑」兩字，是父母對他們的期待，如今因為出任務再也無法回家，最痛的還是家屬的心。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（左）冒險進火場救人，不幸殉職，他曾在臉書貼出和女兒的合照，展現愛家一面。圖／取自基隆市消防局臉書
基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（左）冒險進火場救人，不幸殉職，他曾在臉書貼出和女兒的合照，展現愛家一面。圖／取自基隆市消防局臉書
基隆市長謝國樑說，仁愛分隊小隊長詹能傑為救援受困民眾不幸殉職，讓人不捨、傷痛，將爭取從優撫卹。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑說，仁愛分隊小隊長詹能傑為救援受困民眾不幸殉職，讓人不捨、傷痛，將爭取從優撫卹。記者游明煌／攝影

基隆火災 消防員 殉職 忠烈祠

相關新聞

影／基隆大火消防員捨身殉職 醫遺憾：氣切急救50分仍無法救回

基隆民宅深夜惡火造成消防員詹能傑殉職，基隆長庚院長吳俊德說，詹送到醫院時，因為長時間缺氧，有做了氣切，急救了50分鐘，很...

「消防模範生」詹能傑曾赴日精進全方位技能！愛家男人留妻女殉職獨行

基隆市進入火場救人殉職的消防消小隊長詹能傑，一家三口，與妻育有一女，常在臉書貼出充滿父愛的父女照；他的弟弟也是消防員，目...

殉職小隊長兄弟都是優秀消防員 同仁曾讚他：雷厲風行、率直鐵漢

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚一棟6層樓的民宅2樓起火，一直悶燒到今天凌晨撲滅，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑第三...

基隆小隊長捨身殉職！消防局臉書黑白哀悼：記得祢為救人犧牲自己

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑今晨冒險進入火場救人，不幸殉職。消防局在臉書發文追悼，「任務已經結束！一路好走」、「我們...

影／兄弟「豪傑」...小隊長脫面罩救人殉職 謝國樑：從優撫卹入忠烈祠

基隆昨晚樂利三街民宅惡火釀2死，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨己救人今晨殉職，基隆市長謝國樑說，仁愛分隊小隊長詹能傑為...

消防員殉職 謝國樑致哀望家屬堅強：表達最崇高敬意與謝意

基隆火警，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑今晨進入火場救人殉職，市長謝國樑在臉書發文，表達內心沉痛及追悼之意，他向詹致上最崇高...

