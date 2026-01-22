影／基隆大火消防員捨身殉職 醫遺憾：氣切急救50分仍無法救回
基隆民宅深夜惡火造成消防員詹能傑殉職，基隆長庚院長吳俊德說，詹送到醫院時，因為長時間缺氧，有做了氣切，急救了50分鐘，很遺憾還是無法將人救回。
吳俊德談到，今天凌晨2時許，送來2名傷勢嚴重的患者，兩人到院前已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，分別是受困火場多時的33歲羅姓女子，及仁愛消防分隊小隊長詹能傑，詹為了搶救羅女生命，把自己的面罩給她，後來大火蔓延，他被濃煙嗆昏後一度失聯。羅女搶救後也不幸身亡。
吳俊德說，詹能傑在危急時刻把氧氣交給民眾，導致自己長時間缺氧，醫院搶救時做了氣切，急救50分鐘，很遺憾還是無法救回，目前仍有4位民眾在基隆長庚急診室留觀，情況尚穩定。
