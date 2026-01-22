「消防模範生」詹能傑曾赴日精進全方位技能！愛家男人留妻女殉職獨行

基隆市進入火場救人殉職的消防消小隊長詹能傑，一家三口，與妻育有一女，常在臉書貼出充滿父愛的父女照；他的弟弟也是消防員，目前在桃園任職。詹能傑救災不落人後，曾獲消防署消防績優救護人員表揚殊榮，並在消防局內部甄選出線，前往參加日本靜岡縣消防學校接受消防救助訓練。

詹能傑和詹庭豪有志一同成為消防員，兩人曾同在基隆市任職成為佳話，消防局也曾在臉書發言，介紹這對消防兄弟檔。

消防局用「雷厲風行、率直鐵漢」形容詹能傑，介紹他是警專23期畢業，消防資歷今年滿20年。投入過的重大勤務，包括國道3號走山、復興空難、普悠瑪列車翻覆、太魯閣列車出軌、花蓮震災雲門翠堤搜救等，指說到救災，他總是不落人後，順利完成交託使命。

談到消防專業素養，消防局指詹能傑擁有消防設備士證書、救助隊、EMT2、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班、OPENWATER DIVER、ADVANCED DIVER、RESCUE DIVER救援潛水證照，同時也是災害防救訓練種子教官、安全駕駛種子教官。