殉職小隊長兄弟都是優秀消防員 同仁曾讚他：雷厲風行、率直鐵漢

聯合報／ 記者牟玉珮／基隆即時報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚一棟6層樓的民宅2樓起火，一直悶燒到今天凌晨撲滅，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑第三次衝入火場，因為救人時捨身把呼吸面罩給受困火場33歲羅女使用，導致自己吸入過量濃煙昏厥，送醫不治殉職，羅女也身亡。消防署長蕭煥章上午至基隆長庚醫院慰問家屬。

詹能傑殉職，基隆市消防局臉書大頭貼今天轉成黑白悼念殉職的小隊長：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」貼文底下有許多識與不識的網友紛紛在底下留言哀悼：「真的難過，傑哥…我會永遠記得祢，還有祢那些英勇的故事！」「任務結束 一路好走⋯」。

詹能傑、詹庭豪兄弟都是優秀的消防員，2022年11月基隆市消防局臉書曾以詹氏兄弟滿門「豪」「傑」為標題，貼文稱讚兩兄弟，當時詹能傑任職信義消防分隊，弟弟詹庭豪任職百福。消防局以「雷厲風行、率直鐵漢」形容詹能傑。

「他警專23期畢業，消防資歷16年，其間經歷過99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救事故，說到救災，他總是不落人後，順利完成交託使命！

熱愛重機運動的能傑，休假時透過馳騁山道，紓解上班時累積的壓力(檢附追焦帥照^^)，然後回家抱抱小孩，享受天倫時光，幸福…莫過於此！

談到消防專業素養，他擁有消防設備士證書、救助隊、EMT2、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班、OPENWATER DIVER、ADVANCED DIVER、RESCUE DIVER救援潛水證照、災害防救訓練種子教官、安全駕駛種子教官等全方位專業證照及訓練，榮獲 #108年消防署消防績優救護人員殊榮。

集裝備於一身，發揮一己之力，服務貢獻給市民！」

詹能傑當時也留下他的座右銘「現在的成就，是過去的努力」，消防局還祝這對優質兄弟檔，看著他們繼續在消防路上發光發熱、展翅翱翔！如今兄弟已折，令人哀痛。

