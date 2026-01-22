快訊

影／消防小隊長英勇殉職！基隆民宅竄濃煙他脫面罩捨身救受困女

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，昨晚10點多發生火警，一棟6層樓的民宅2樓起火，冒出濃煙，竄到整棟大樓，屋內林姓阿嬤先逃出，22歲余姓女兒受困火場。41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三次進入火場救人，第三次找到人把面罩給余女，仍拉救不出來，他被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職

昨晚10點多樂利三街台北生活家社區發生火警，從一棟民宅2樓竄出濃煙，很快蔓延整個樓梯間及大樓，4、5、6樓都有人報案受困，被濃煙所阻逃不出來，由於濃煙太大，消防人員請他們不要出來居家避難，等消防人員救援，消防人員趕至疏散20多戶上百民眾到1樓安全逃生，5民眾輕微嗆傷送醫。

起火點的2樓有一名77歲余姓阿嬤先逃出，但她表示，火及濃煙太大，女兒還在房間內逃不出來。消防人員進屋搶救，發現屋內空間狹小，堆滿雜物延燒迅速，全面燃燒，搶救相當困難，救援人員背空氣瓶分批進入搶救、搜索。

仁愛分隊小隊長詹能傑共三次進入火場搶救余女，他第二次搜救出來時還提醒後來進入搜救的人說，門後面有很多雜物，床很高，但上面沒有人，到處都是衣服，不小心碰到就會整個像「山崩」下來，要很小心。

今天凌晨約1時，他第三次進入搜救，有找到余女，但發現她被雜物夾困拉不出來，且呼吸困難，情況危及，他為搶救她的生命，把自己的面罩給她，後來大火燒至，他被濃煙嗆昏後失聯。到凌晨2時大批搜救人員找到他，馬上抬救送醫，但到凌晨近5時宣告不治，消防同仁都相當哀慟及不捨。

受困余女直到今天凌晨5時30分才找到，被發現時背後遭厚重衣物蓋住已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救。

消防局證實，小隊長詹能傑送醫不治殉職，目前全力協助後續處理中。另有一名消隊隊員救災過程腳抽筋受傷也送醫，但無大礙。

41歲仁愛分隊小隊長詹能傑送醫不治殉職。記者游明煌／攝影
基隆火災 消防員 殉職

