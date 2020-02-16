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招魂擲筊48次都沒「應杯」 長官喊任務結束 才喚回殉職消防員

聯合報 / 記者王昭月邱奕能／高雄報導
出勤遭拖板車撞上不治的高市消防局小隊長馮永昌。 記者林保光／翻攝

高雄市消防局鳳祥分隊五名隊員十三日深夜出勤時遭拖板車撞上，釀一死四傷。小隊長馮永昌殉職，家人昨回現場招魂，擲筊四十八次都未獲「應杯」，直至長官高喊「任務結束」才順利招魂。陷入昏迷的隊員賴統生尚未脫險，賴妻昨天凌晨在臉書發文，說孩子一直問「爸爸怎麼沒有下班回家？」

馮永昌的妻女昨午招魂，擲筊四十八次都未獲允諾，直到第三救災救護大隊長王國泰高聲喊出「任務結束了！」才連續擲出三個聖筊。高雄市消防局副局長王宗展說，馮因公死亡，雖然因公殉職的認定及審核嚴苛，仍會提出申請，爭取銓敘部認定。

這起意外還造成分隊長曾柏雄雙腿骨折開刀，仍在加護病房；隊員郭峻嘉預定十七日轉一般病房，駕駛芶玉錦有多處撕裂傷，已轉普通病房休養。賴統生因顱骨破裂，右骨骨折，高雄長庚醫院收治後開絕急刀，但他昏迷指數一度降到三分，昨才進步到六分，尚未甦醒。

賴統生工作十九年來救人無數，有一對子女，幼子才五歲。賴妻在臉書社團「我們消防家族」貼文，呼籲「國家可不可以承諾我們一個讓家人安心出門工作的環境？」

賴妻表示，每位來探視的長官，問她「需要什麼？」她承認自己腦裡只很現實的想到房貸、車貸等經濟問題，孩子更一直問爸爸怎麼沒有下班回家；她說，這些年多少家庭承受因公死亡或重傷的打擊，「沒想到這次竟輪到我們了」。

外界質疑水箱車後車廂未設安全帶，未能保護出勤消防救護員安全。王宗展表示，目前法規沒有規範，將會檢討。

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