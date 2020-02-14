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後座無安全帶 坐消防車都是搏命

聯合報 / 記者林保光楊濡嘉／高雄報導
高雄市鳳祥消防分隊撞毀的消防車，後車廂沒安全帶。記者林保光／攝影

高雄市消防車出勤發生車禍，小隊長馮永昌甩出後車廂慘死，曝露消防車後車廂座位並無安全帶，在高速出勤途中，消防員連坐車都是一種搏命。高雄市消防局第三大隊長王國泰感嘆，「這是消防弟兄面臨的一種宿命」，但認為或許因為這件車禍，將來的消防車，都會加設安全帶。

高雄市長韓國瑜指示消防局依法辦理撫卹，並希望從慘烈的犧牲中吸取教訓，要求相關單位研究評估智慧交通號誌系統的技術可行性，當消防車、警車出勤時，車上可控制交通號誌為綠燈，讓消防車、警車先行，也警示用路人注意，降低未來警消執勤時發生交通事故的風險，讓消防人員執勤時再無後顧之憂，家屬也能不再膽戰心驚。

昨天事發後，不少人質疑，「消防車後車廂怎麼沒安全帶？」有消防員指出，穿著厚重消防衣上車，如果再加帶裝備，要下車趕著布水線，十萬火急，連解安全帶時間，都可能影響救災。

高雄市政府消防局昨認定馮永昌是因公執行職務出車禍死亡，包括喪葬補助、撫卹金、慰問金和公保死亡等給付，總金額約一五二二萬元。

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