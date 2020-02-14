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出勤車禍 打火28年小隊長不治

聯合報 / 記者林保光賴郁薇／高雄報導
高雄市鳳祥消防分隊撞毀的消防車，後車廂沒安全帶。記者林保光／攝影

高雄市消防局鳳祥分隊消防車前天晚間剛出勤約一分多鐘，卻遇拖板車搶黃燈，造成消防隊員一死四傷。水裡來、火裡去打滾廿八年的小隊長馮永昌，在撞擊瞬間被甩出車外，遭翻覆的消防車壓中，送醫不治，消防局依因公死亡撫卹。拖板車張姓司機被依過失致死罪嫌移送法辦，高雄地檢署檢察官複訊後命十萬元交保。

高雄市長韓國瑜獲悉消防員出勤車禍，連夜趕去醫院探望，表示「一位犧牲奉獻、無私無畏的熾天使隕落了」，將依法撫卹。

張涉嫌肇事後，與同車的八歲兒子都未受傷，他聯絡家人帶走小孩；得知消防隊員死亡，相當懊惱，向警方說「很對不起消防員」。

警方對張酒測，發覺有微量酒精反應，酒測值零點零六毫克，未達刑法公共危險罪標準，相關檢測也全通過測試。

張說，他前天下午到高雄港碼頭等待裝貨，晚間七點多曾喝過一杯保力達。後來準備運水泥熟料到大發工業區，路過事發路口時車速只有五十公里，因沒聽到消防車的鳴笛聲才沒減速禮讓。

高市消防局前晚十點多接獲鳳山區頂圃街有異味，鳳祥消防分隊由分隊長曾柏雄（卅六歲）帶隊、隊員芶玉錦（四十一歲）開車，小隊長馮永昌（五十四歲）、隊員賴統生（四十歲）和郭峻嘉（卅二歲）三人坐後車廂座位，車才行駛約三百五十公尺，鳴笛穿過鳳頂路與過埤路「台八八」高架橋下，便與張男（四十二歲）駕駛的拖板車發生車禍。

消防車撞上拖板車左車身，瞬間車頭全毀，偏向翻覆。五名消防隊員受猛烈撞擊，坐後車廂的馮永昌在撞擊時甩出車外，遭十五噸重的消防車翻覆壓中，全身流血，失去生命跡象；坐他旁邊的賴統生頭部受創、雙腳骨折，深度昏迷，同坐後車廂的郭峻嘉多處擦傷，意識清醒。

曾柏雄在車禍時直接受創，臉部嚴重撕裂傷、腳骨折，開車的芶玉錦手腳擦傷，意識清醒。

消防局獲報動員搶救，五名消防隊員分送高雄長庚、小港醫院和國軍高雄總醫院急救，馮永昌經搶救仍不治，家人不禁痛哭。其餘四人，除芶昨天已轉一般病房，另三人仍在加護病房觀察。

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消防車出勤遭撞翻 消防員1死4傷

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