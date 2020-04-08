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好好在家／防疫好夥伴 電子書會員激增7成

聯合報 / 黃筱晴
Readmoo讀墨電子書即日起至4月30日止推出「防疫暢讀」專區，讀者登入帳號即可免費訂閱、無限閱讀。 圖／Readmoo提供
Readmoo讀墨電子書即日起至4月30日止推出「防疫暢讀」專區，讀者登入帳號即可免費訂閱、無限閱讀。 圖／Readmoo提供

防疫已成為一場長期抗戰，民眾紛紛減少外出、避免群聚，也讓各類數位內容平台，像是數位雜誌、音樂及影音平台順勢成為大家「不接觸」生活型態的重要依靠。

內容涵蓋台灣、香港日本、歐美等300多款跨國電子雜誌，領域橫跨財經、科技、時尚、旅遊等16大類別的Kono電子雜誌平台指出，今年2月的新會員數較1月成長近7成，平台內總文章閱讀數更激增近5成。新用戶用手機下載並註冊Kono電子雜誌App，即可免費獲得14天會員資格，成功推薦朋友還可額外得到7天免費會員資格，天天雜誌看到飽。

Kono電子雜誌獨家Smarticle技術，導入AI人工智慧，可自動產出符合各式數位裝置閱讀格式的好讀模式，並於今年推出viewer 2.0，讓閱讀電子雜誌更聰明、版面也更生動，便於閱讀、縮放，透過Google語音系統，更可朗讀中、英、日、韓4種語言的雜誌內容。Kono進一步運用大數據系統，根據個人閱讀習慣推播適合雜誌，用戶也可像Google搜尋一樣輸入關鍵字，就可從上萬篇的雜誌文章中，找出相關的文章內容，讓雜誌內容能更貼近消費者閱讀喜好。

Readmoo讀墨電子書也關心讀者們的身心平衡，特別與出版伙伴們合作釋出「防疫暢讀」專區，即日起至4月30日止，讀者只要利用電腦或平板的瀏覽器、mooInk系列閱讀器，或是「Readmoo看書」App，登入帳號皆可免費訂閱、無限閱讀專區內超過100本雜誌、書籍，內容蒐羅生活休閒、進修學習、原創劇本、財經管理及世界經典五大類型，讓讀者在防疫獨處時，閱讀不受限。

Kono電子雜誌平台擁有300款以上國內外雜誌，新用戶可免費獲得14天會員資格。 圖／Kono提供
Kono電子雜誌平台擁有300款以上國內外雜誌，新用戶可免費獲得14天會員資格。 圖／Kono提供

另外，樂天Kobo電子書也將從4月9日至4月12日推出線上限時折扣，限時4天全站電子書享7折優惠，即日起至4月12日止，更同步在網路平台與實體展售店家展開電子書閱讀器指定機種閱讀器最高現折1,600元，再送600元購書金優惠。4月底前還有歷史書展單本限時8.5折起，滿三本加碼送樂天點數100點的活動，同樣適用全站優惠。

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