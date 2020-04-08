好好在家／在家上班5撇步 工作效率不落拍

近期許多人開始「在家上班」，但如何在家中，也能保有責任感與團隊經營工作效率呢？美國的人資專家，就提供5項在家工作的建議，讓你在家上班，也能維持高效率。

1.訂好當天上班的目標

在家上班前，一定要先規畫好自己當天上班要達成的目標，只要花15分鐘制定，當你確認今天的工作清單後，就能更有效率在時間內完成。

2.一開始工作 先處理最重要的事情

建議從早上就開始工作，才不會讓生活習慣怠惰工作，且早晨家裡環境是屬於最安靜，更能使注意力集中，因此得先處理最重要或難搞的工作，才不會下午更沒精力處理。

3.平常心安排工作行程

在家工作時，有許多管理的事項、任務，壓力也會比較大，但待在家裡久了，時常會感到悶，因此也可像在公司上班一樣，找一小段時間偷閒，給自己放鬆，運用便條紙與行事曆來管控工作行程，讓自己習慣在家工作的步調。

4.工作場合減少干擾

在家工作，環境也必須呈現辦公狀態，避免干擾，譬如工作場合與休息的地方要分開，工作的桌子上，避免出現會干擾的物品，如電視遙控器、書本雜誌等，單純讓桌上只有電腦、筆與相關工作事務，避免干擾。

5.結束工作前 先決定好明天的工作

每天工作結束前，有件事情一定要做，「制定遠程的目標及明日工作計畫」，透過適當的制定計畫，讓自己也能跟上在家工作的效率與腳步。