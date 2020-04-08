好好在家／在家上班5撇步 工作效率不落拍

聯合報 / 劉小川
每日的工作完後，確認隔日的工作事項，為明天工作做完善準備。 圖／摘自 pexels
每日的工作完後，確認隔日的工作事項，為明天工作做完善準備。 圖／摘自 pexels

近期許多人開始「在家上班」，但如何在家中，也能保有責任感與團隊經營工作效率呢？美國的人資專家，就提供5項在家工作的建議，讓你在家上班，也能維持高效率。

1.訂好當天上班的目標

在家上班前，一定要先規畫好自己當天上班要達成的目標，只要花15分鐘制定，當你確認今天的工作清單後，就能更有效率在時間內完成。

2.一開始工作 先處理最重要的事情

建議從早上就開始工作，才不會讓生活習慣怠惰工作，且早晨家裡環境是屬於最安靜，更能使注意力集中，因此得先處理最重要或難搞的工作，才不會下午更沒精力處理。

3.平常心安排工作行程

在家工作時，有許多管理的事項、任務，壓力也會比較大，但待在家裡久了，時常會感到悶，因此也可像在公司上班一樣，找一小段時間偷閒，給自己放鬆，運用便條紙與行事曆來管控工作行程，讓自己習慣在家工作的步調。

4.工作場合減少干擾

在家工作，環境也必須呈現辦公狀態，避免干擾，譬如工作場合與休息的地方要分開，工作的桌子上，避免出現會干擾的物品，如電視遙控器、書本雜誌等，單純讓桌上只有電腦、筆與相關工作事務，避免干擾。

5.結束工作前 先決定好明天的工作

每天工作結束前，有件事情一定要做，「制定遠程的目標及明日工作計畫」，透過適當的制定計畫，讓自己也能跟上在家工作的效率與腳步。

在家工作 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

擠下美國 中國成為國際專利申請龍頭

美國大學疫情地圖爆紅 幕後設計者是中國留學生

美國開始血液抗體篩檢 清查確切染疫人數

統計不完全… 美國死亡人數 恐怕永遠是謎

相關新聞

udn特別報導／美好生活．好好在家

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。室內居家的時光延長了，但不代表生活的旨趣變得淡然。多了更多與家人相處用餐的時光，美好生活升級也不僅是種主張，正因每日的身體力行與細嚼慢嚥，生命變得踏實如新。透過「好好在家」系列報導，觀察市場趨勢及潮流夯品，讓告別一日繁忙後，回家更能真切體驗品味生活，好好過日子。

好好在家／按摩穴道＋抗老保養品 京城之霜、Sparkle芳療來教學

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。

好好在家／在家上班5撇步 工作效率不落拍

近期許多人開始「在家上班」，但如何在家中，也能保有責任感與團隊經營工作效率呢？美國的人資專家，就提供5項在家工作的建議，讓你在家上班，也能維持高效率。

好好在家／防疫好夥伴 電子書會員激增7成

防疫已成為一場長期抗戰，民眾紛紛減少外出、避免群聚，也讓各類數位內容平台，像是數位雜誌、音樂及影音平台順勢成為大家「不接觸」生活型態的重要依靠。

好好在家／百貨戰疫 不接觸服務狂拉業績

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。

好好在家／睡覺前，起床後 4習慣找回一天節奏

疫情影響，不少人開始輪值AB班，居家工作的日子，顯得更自由、但有時也容易迷失工作與生活的界線。不是每個人都是晨型人，但透過四個小方法、掌握起床前後的半小時或一小時，將讓你重新找回生活與工作的完美平衡。

好好在家／挑對產品勤保養 面膜敷好敷滿

喜愛保養的人，以前都會覺得敷面膜很花時間，但在家時間變多了，當然得要好好敷面膜，讓肌膚更透亮。但要如何敷面膜呢？4個重點得要好好筆記。

好好在家／趁機練好字 把興趣變專長

無紙化的年代，我們習慣於使用電腦、手機來處理文書作業，除了簽名之外，拿起筆來寫字的機會少之又少。然而，若是在家的時間變多了，不妨就從「書寫」入手。

好好在家／冷凍水餃 火鍋料 輕鬆飽餐一頓

防疫在家吃飯，容易烹煮又方便保存的冷凍水餃、冷凍火鍋料，皆是居家一族的好夥伴，不論是正餐或是點心，都能夠輕鬆飽餐一頓。

好好在家／防疫掀自炊潮 有機食材夯

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。

好好在家／美型小家電 功能實用又療癒

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。

好好在家／治癒系寢具 在家也有好心情

每個人除了工作時間，待在家裡的時間最長，而家更是一個人最自在與舒適的空間。而睡眠品質最重要的臥室空間，更可透過寢具的更換，輕鬆變化出不一樣的空間氛圍，讓自己有煥然一新的感受。春天來了，來看春季有什麼樣的色彩提案，打造出舒適愜意的春天生活空間。

熱門新聞

獨／電話被打爆「不准關門」！「天廚菜館」不停業了

口罩外交第二波 外交部：將援助新南向國家100萬片口罩

麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜了！防疫在家也能吃早餐

17年前染SARS失嗅覺 和平醫院護理師：已聞不到咖啡香

爸交代要鎖門！女兒回鄉下娘家 見「佛系紅鎖」超傻眼

婦人擔心染疫不就醫 錯失黃金3小時救援時間右側全癱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。