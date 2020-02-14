好好吃飯／故宮國寶宴送到家　牛小排、仙女紅茶與家人共享

聯合報 / 記者羅建怡/台北報導
故宮晶華提供超過30款的單點熱炒菜色，每套皆包含季節炒時蔬、主廚燉湯及香Q白飯。圖／故宮晶華提供

飯店抗疫，除了住房餐飲大打優惠戰，各家也紛紛推出外帶外送主廚私房菜，除了銅板價的港點、烤鴨掀熱潮，因應上班族及小家庭的「星級便當」、各種「個人套餐」也登場。故宮晶華就推出9款便當與30道精選料理，讓民眾在家裡也能吃上「故宮國寶宴」。

以「故宮國寶宴」登上國際舞台的故宮晶華，即日起也加入美食外送市場，並針對士林、內湖以及大直地區提供免費外送服務。主廚便當包括紅麴豬腱骨、秘製雞甫、葡汁鮮魚、慢燉牛小排等9款主菜，另搭配各樣食蔬以及來自台南「台灣農林製茶廠」的仙女紅茶，價格250至400元不等；超過30款的單點熱炒菜色，皆為餐廳裡的人氣選項。

台北福華大飯店祭出「點餐To-Go」，每道料理180元起，強調「來電訂餐20分鐘即可取餐」，4人份6道菜，2千元有找。像是江南春必點的「蔥燒燴子排」、人氣招牌「蟹黃豆腐」；蓬萊邨台菜餐廳最熱銷的蔭鼓鮮蚵、軟煎溜肉、芹菜臭豆腐等；擅長粵式料理的珍珠坊則把港味主食如芙蓉海皇羹、皮蛋瘦肉粥以及商務上班族的廣州炒飯、廣州炒麵都入列。喜歡西式簡餐也有全日供餐的麗香苑，古巴三明治、肉醬義大利麵及彩椒雞柳炒飯。

台南晶英酒店也推外帶餐食，「主廚便當」主菜有紅酒燉牛肉、嫩雞一夜干、廣東三寶以及隨緣素齋，也依照當日食材提供「私房幽靈炒飯」，另有湯品以及蔬菜沙拉盅等，每份150元起。

其中，ROBIN’S牛排館鐵板燒的紅酒燉牛肉最受歡迎，美國小菲力加入馬鈴薯、紅蘿蔔與紅酒燉煮一小時，醬汁濃郁且肉質軟嫩入味；嫩雞一夜干則是主廚將日式一夜干的作法運用在雞腿上，低溫風乾24小時，煎至酥脆的外皮、肉質Q彈口感厚實。

故宮晶華宴飲團隊主廚推出9款美味便當，每款250元起。圖／故宮晶華提供
ROBIN'S「主廚便當」香煎嫩雞一夜干。圖／台南晶英酒店提供
台北福華搶攻外食族商機，招牌港點帶著走通通99元。圖／台北福華飯店提供
台北福華飯店各餐廳推點餐To-Go，只要20分鐘即可取餐。圖／台北福華飯店提供

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