好好吃飯／故宮國寶宴送到家　牛小排、仙女紅茶與家人共享

飯店抗疫，除了住房餐飲大打優惠戰，各家也紛紛推出外帶外送主廚私房菜，除了銅板價的港點、烤鴨掀熱潮，因應上班族及小家庭的「星級便當」、各種「個人套餐」也登場。故宮晶華就推出9款便當與30道精選料理，讓民眾在家裡也能吃上「故宮國寶宴」。

以「故宮國寶宴」登上國際舞台的故宮晶華，即日起也加入美食外送市場，並針對士林、內湖以及大直地區提供免費外送服務。主廚便當包括紅麴豬腱骨、秘製雞甫、葡汁鮮魚、慢燉牛小排等9款主菜，另搭配各樣食蔬以及來自台南「台灣農林製茶廠」的仙女紅茶，價格250至400元不等；超過30款的單點熱炒菜色，皆為餐廳裡的人氣選項。

台北福華大飯店祭出「點餐To-Go」，每道料理180元起，強調「來電訂餐20分鐘即可取餐」，4人份6道菜，2千元有找。像是江南春必點的「蔥燒燴子排」、人氣招牌「蟹黃豆腐」；蓬萊邨台菜餐廳最熱銷的蔭鼓鮮蚵、軟煎溜肉、芹菜臭豆腐等；擅長粵式料理的珍珠坊則把港味主食如芙蓉海皇羹、皮蛋瘦肉粥以及商務上班族的廣州炒飯、廣州炒麵都入列。喜歡西式簡餐也有全日供餐的麗香苑，古巴三明治、肉醬義大利麵及彩椒雞柳炒飯。

台南晶英酒店也推外帶餐食，「主廚便當」主菜有紅酒燉牛肉、嫩雞一夜干、廣東三寶以及隨緣素齋，也依照當日食材提供「私房幽靈炒飯」，另有湯品以及蔬菜沙拉盅等，每份150元起。