好好吃飯／在家輕鬆煮桂冠湯圓、火鍋料　與家人距離更近了

這段時間以來，因為大環境的變化，雖然朋友相聚的頻率降低了，但彼此關心的情意卻堅實不變。室內居家的時光延長了，但不代表生活的旨趣變得淡然。多了更多與家人相處用餐的時光，美好生活升級也不僅是種主張，正因每日的身體力行與細嚼慢嚥，生命變得踏實如新。透過「好好在家」系列報導，觀察市場趨勢及潮流夯品，讓告別一日繁忙後，回家更能真切體驗品味生活，好好過日子。

近年來在線上購物平台及商品提供的多元化、外送服務的迅速發展，以及民眾對於食安的重視、與家人互動時光的珍惜而重新檢視家的定義等因素的推波助瀾下，愈來愈多人喜歡在家吃，只要透過手機App或網路購買冷凍食品或即食品，輕鬆加熱或再搭配家中冰箱現有的食材加工DIY，即可在家好好吃，自家就是餐館、咖啡館。

家樂福表示，近期使用網路購物量再創歷年新高，特定需求料理類型商品倍數成長，像是果醬、早餐穀片、沖泡飲品業績平均成長2~3成，泡麵、米、濃湯、即時調理包、罐頭平均成長近7成，冷凍冷藏特別是水餃類商品成長近4成，咖啡系列商品銷售也較同年業績成長超過1成。其中，桂冠芝麻與花生湯圓、桂冠綜合火鍋餃、灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃、讚岐烏龍麵等都是近期熱銷品。

而觀察到民眾對於「在家也要好好吃」的需求，家樂福陸續規畫「在家吃早午餐」、「咖哩周」、「我家就是咖啡館」等系列選品，提供包括：簡單食材就能搭配出網美級的中式法式早午餐，可與家中既有食材搭配即可簡單料理美味的咖哩塊、調理包及相關咖哩商品，以及引進SCA美國精品咖啡協會認證的咖啡杯測師打造與冠軍烘豆師團精量烘培TRIBO COEEFF濾掛式咖啡系列等國內外近200多款咖啡與茶類商品。

愛買線上購物近期「煮食」相關的冷凍食品、即食品、米、油、罐頭等全都倍數成長，冷凍食品整體近一周銷量較去年同期成長4.5倍，熱銷前10的冷凍食品包括：桂冠蕃茄肉醬義大利麵、炒烏龍(照燒豬肉)等。至於泡麵、乾拌麵和麵條等商品，近一周銷量也較去年同期成長5倍。

「PX GO！全聯線上購」業績近期也較平日成長，其中箱購業績成長較多，箱購熱銷商品包括罐泉水、茶飲，另滋補強身專區的雞精、維他命C等也很熱銷。許多民眾會先在PX GO！平台購買冷凍食品、調理熟食等商品，前往門市取貨時再搭買生鮮食材回家自己煮，十分便利。