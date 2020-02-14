好好在家／一個人獨處才療癒　安心睡覺＋認真學習，生命更美好

聯合報 / 記者釋俊哲／台北報導
一個人的生活更要格外靜心，讓五個簡約生活習慣，找回優質的獨處時光。圖╱北歐櫥窗提供

數位時代，每天都有新鮮事。我們每天常向外探索，但也忘記了：內在才是最值得開發的小宇宙。一個人在家的時光，更要寵愛自己。且來試試五個簡單作息，引領內在、讓生命再昇華。

一、靜心學習

學習不一定需要往外跑，待在室內時，閱讀就是學習的絕佳方式。透過閱讀，讓大腦得到刺激、開發更多潛能。讓一本書成為通往世界的另一扇門，也讓心神成為你的超能力。

二、緩慢飲食

試著細心咀嚼、緩慢飲食，除能打開感官，更能體驗從舌尖傳來的真切滋味。緩慢飲食同時意味著：細心準備器皿與擺盤，並讓用餐成為一場重要儀式，不管一群人或一個人，都要好好吃飯。

三、自主運動

簡單的運動器材，將讓身體與心理再連結，也將日常積累在身體中的壓力、無形釋放。身體也是人生最親密的夥伴。好好愛護身體、自然能使用長久，去到更美的遠方。

四、收納分類

主動的分類收納將能幫助你捨棄不需要的事物，找回舒適。空閒兩個字，正因為有了「空」、於是產生餘裕、生成了悠「閒」。每天且花十分鐘收納分類，讓你重新成為空間裡的一家之主。

五、安心睡覺

休息，其實也是大腦釋放壓力的重要時刻。上床前別滑手機，再把手機調整成飛航模式，明天的事，且就用明天的勇氣、樂觀面對。

且靜下心，讓五個再簡約不過的生活習慣，找回寵愛自己的獨處時光。圖╱北歐櫥窗提供。

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