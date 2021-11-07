振興加碼券全沒抽中 他反而爽領5千元驚呼「中大獎」
受到疫情影響，為了提振各界經濟，政府除了推出五倍券，各部會也加碼祭出各種振興券，經過4周的抽獎，幾家歡樂幾家愁，有人幸運抽中好幾種，但也有人一個都沒抽中。有一名網友在臉書表示自己就是「國家邊緣人」，不管哪種券都沒中獎，雖然如此，但他卻說自己已經中了最大獎，真相曝光後也讓不少人很羨慕。
原PO在臉書「爆怨公社」寫道，這次各部會的振興券他一項都沒有被抽中，但是他不介意，因為自己已經中了「最大獎」。原來他去幫爸爸領五倍券的時候，爸爸直接把券全部都給他，還說「去買想買的」，讓原PO超開心。
他說這除了是炫耀以外，也是抱怨，理由是只能自己心裡暗爽，不能讓家裡其他人知道，「尤其看著家裡其他人都因為有抽中獎在開心，但最大獎在我這，簡直（開心地）快得內傷了」。不僅如此，原PO說爸爸還幸運地抽中了藝fun券，也是叫他去領，拿去看電影，讓他喜出望外。
貼文一出羨煞不少人，「無私的付出」、「老爸的愛」、「爸爸好疼你」、「不錯喔，記得要孝順老爸喔」、「不要跟人講，偷偷帶爸爸去吃好料的」。還有人也分享自己同樣的經驗，「國家級邊緣人什麼都沒中，但是收到我爸、我哥的國旅券跟我媽的藝fun券」、「我也是耶，所以我有一萬元振興券」、「我婆婆跟我老公的五倍券都給我了，因為我說想幫家裡換抽油煙機」、「爸爸的愛，我爸也是給我讓我拿去買小孩的東西」。
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