加碼券全部抽完！ 2組末碼「狂中5種」、27組邊緣人確定摃龜
配合振興五倍券發放，7張加碼券於10月11日至11月5日展開為期四周的抽籤，今（5）日上午完成最後一輪開獎，目前中獎號碼已全部出爐。其中，身分證末碼682、771列為「最幸運號碼」，一共中了5種加碼券，其次尾碼293、381也中了4種，另有27組號碼，則是一張都沒中。
加碼券被抽中最多次的幸運號碼，第一是末兩碼為82的民眾，分別在第三周抽中動滋券，第四周抽中國旅券、i原券、藝Fun券紙本，若末三碼為682，還加中第四周的農遊券，也就是一共中了5種券；另一者是尾數71的民眾，抽中第一周動滋券 、第二周國旅券、第四周的i原券和藝Fun券紙本，若末三碼為771，則再多中第三周的地方創生券，同樣也是上榜5券。
其次，被抽中4種券的末三碼有293和381，293的民眾抽中第一周動滋券、第二周客庄券，以及第四周國旅券和藝Fun券紙本；381則抽中第一周的動滋券和客庄券、第二周藝Fun券紙本，還有第四周的農遊券。
至於一張都沒有中獎的號碼，若不列入以末3碼開獎的券、僅以末兩碼來統計，總共有27組號碼，包含05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99。
不過被抽中的次數高，也不代表所有券都能領到，根據五倍券官網說明，每人每周最多中籤一次，四周最多可有四次中獎機會，每種券別僅能中籤一次。因此若同一周重複中獎，將依各部會抽籤時間先後決定，也就是「只能領先中到的」；而若不同周抽中同一種券，也只能領取一次，無法重複中獎。
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