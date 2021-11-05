熊好券今天就能用！中了沒？怎麼查怎麼用報你知
台北市政府推出的熊好券，今(5)日上午出爐了，抽籤記者會上由市長柯文哲、黃珊珊、陳志銘與熊讚，依序骰出2、1、4、2、3，抽出幸運兒，中籤者今日起到明年1月2日止都能使用。官方原本公布下午2時打開台北通APP可查詢，但不少網友上午打開APP已提前接獲中獎通知。
【5種熊好券】
住宿券：1000元，面額最高，適用於台北市的安心旅宿。
饗購券：500元，面額100元共有5張，適用台北市餐飲、零售商店等。
藝文券：500元，面額100元共有5張，適用看電影、文創產業等。
運動券：500元，面額100元共有5張，適用健身房等運動相關活動。
市集券：500元，面額100元共有5張，適用各大夜市、市場、地下街等。
至於中籤率部分，本次熊好券登記份數達465萬7883張，其中，以90萬份的「饗購券」中籤率最高，其次為10萬份的「市集券」、5.7萬份的「住宿券」、4萬份的「運動券」、4萬份的「藝文券」。
【活動時間】
第一波：2021年11月5日起開始消費，至2022年1月2日消費截止。(11月5日抽出的是第一波)
第二波：預定於2022年1月3日抽籤，當日即可開始消費，至2022年2月28日消費截止。
【快查中幾張】
請登入台北通APP，首頁右上角會有「票券」，未兌換部分就能看查詢自己有中什麼券（仍以11月5日下午2時以後公布為準）。
【適用店家】
適用的店家可以透過台北通APP查詢，可以查「台北熊好店家專區」。
【怎麼用】
打開台北通APP票夾後，點選未使用熊好券，掃描店家熊好券專屬QRcode。店家確認收到票券，即可進行消費折抵。
【注意事項】
同一票券類型、同一時間、同一消費場所，不限票券使用張數。
熊好券無法找零、兌現！若是誤刪也無法補發！
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