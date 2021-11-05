天選邊緣人是你嗎？加碼券抽籤結果全出爐 連槓28次最悲慘號碼是他
持續一個月，熱熱鬧鬧的加碼券抽籤隨著地方創生券獎號抽出塵埃落定，有網友特地製作圖表統計，發現共有73組「末2碼」的民眾至少抽中一種券，另有27組則是完全槓龜，其中最悲情的，恐怕就數被拿來當作中籤範例，全連續槓龜28次的「58」號，讓網友辛酸哀嘆「有夠想哭」。
各部會配合行政院振興五倍券發行的加碼券，今（5）日最後一張「地方創生券」已抽出最後一輪中籤號碼，結束七張加碼券連續4周的抽籤活動，民眾中籤與否的結果皆已明確。
部落客「吾言少女」自加碼券抽籤開始，便即時製作圖表供網友查詢是否中籤，並以顏色區分號碼的中籤次數。從圖表來看，共有73組末2碼的民眾至少中籤一次，其中以黃色的「71」運氣最強，共中籤3次，19組綠色號碼為中籤2次，另有27組號碼「一次也沒中」，被列為白色，運氣最差。此外，她也分別製作了七大加碼券末2碼和末3碼的中籤圖表，供幸運兒查詢。
昨（4）日也有網友在批踢踢抱怨自己的身分證末2碼「58」是「最慘數字」，被加碼券當成中籤範例，卻「什麼鬼都沒被抽中」，有夠想哭，而今日最後一張地方創生券共7組末3碼數字抽出，依然未見「58」的蹤影。
該文也釣出不少加碼券全槓龜的網友抱團取暖，分享自己「通通沒中」的末2碼數字，但也有人安慰原PO，「起碼去年有抽到」、「不要灰心，教召卷你還沒查啊」。
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