超級幸運兒是你！這組「號碼」連4週中獎 爽賺3000元
加碼券從10月11日開始抽籤，這周來到最後一周開獎，幾家歡樂幾家愁，不少人幸運抽中多張加碼券，也有人一張都沒中。昨（2）日抽出最後一周國旅券及i原券幸運得主，其中更有一組號碼是「天選神號」抽中4張券。
昨日抽出i原券最後一波幸運兒，分別是身分證末2碼為「29」、「82」、「71」的民眾，總共有2萬9437人物中獎，中獎者將於明（3）日收到通知簡訊。值得一提的是，身分證末三碼為「771」的民眾竟連中4週，可以拿到動滋券、國旅券、地方創生券及i原券，總價值3000元的加碼券。
除了幸運神號「771」以外，目前共有4組號碼抽中3種券，分別是末兩碼為「71」抽中動滋券、國旅券及i原券，總價值2500元；末三碼為「293」抽中動滋券、客庄券及國旅券，總價值2000元；末三碼「675」抽中紙本藝Fun券、地方創生券及農遊券，總價值1988元；末三碼「900」抽中客庄券、數位藝Fun券及動滋券，總價值1600元。
另外要注意的是，「i原券」消費必須綁定台灣Pay，原民會表示，已綁定的中獎民眾，11月5日即可開始消費，未綁定者則需綁定台灣Pay金融卡帳戶，並於11月6日至11月20日期間，到五倍券官網完成補登程序才能開始消費，消費期間從110年12月1日至111年4月30日截止。
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