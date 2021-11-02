哭求低調！國旅券「隱藏用法」曝 鄉民實測驚：沒說不知道
五倍券加碼券活動進入最後一週，備受期待的「國旅券」最早結束抽獎，雖然幾家歡樂幾家愁，但有網友就發現國旅券本是交通部規畫來推廣觀光旅遊活動，但其實還有另一項隱藏用法更加吸引人。消息曝光後令網友暴動，直呼「求低調啦！」
這名網友在Dcard發文表示，領到國旅券後查了一下相關訊息，發現基本上要住宿才用得到，但因為個人因素不便住在外面，「想問一下國旅券能不能用在飯店的餐廳，或是向旅行社兌換成餐券使用，希望能有好心人幫忙解惑，感謝！」
問題一出，立刻引來熱心網友回應，「我可以用一張西堤餐券跟你換」、「PChome旅遊線上可以買餐券用國旅券支付，已成功」、「可以！Klook上面買，剛買了欣葉日本料理」、「剛剛也用國旅券在PChome旅遊買餐券成功～終於找到地方花了」。
此外，也有鄉民在PTT提問「國旅買餐券的八卦？」他發現Klook可以用國旅券消費，且還有不少賣餐券的店可使用國旅券。消息曝光後，令網友驚呼「哇！這邊有卦」、「求低調」、「請刪文，低調啦懂不懂」、「沒說不知道耶，感謝大大分享資訊」，還有人直言「用起來跟好食券有87％像？」
▪花數位五倍券先懂「數位標章」是啥 怎麼領、怎麼用一次看
▪數位五倍券哪裡可查消費紀錄、餘額？ 4大管道看這裡
▪綁定五倍券別忘這一項！ 8大加碼券「拿好拿滿」一圖全攻略
▪首波「藝FUN券」中獎號碼出爐！使用方式、領取流程搶先看
▪幸運兒看過來！「國旅券」如何領取、使用注意事項一次看
▪持續更新／你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券幸運號碼
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言