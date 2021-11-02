哭求低調！國旅券「隱藏用法」曝 鄉民實測驚：沒說不知道

五倍券加碼券活動進入最後一週，備受期待的「國旅券」最早結束抽獎，雖然幾家歡樂幾家愁，但有網友就發現國旅券本是交通部規畫來推廣觀光旅遊活動，但其實還有另一項隱藏用法更加吸引人。消息曝光後令網友暴動，直呼「求低調啦！」

這名網友在Dcard發文表示，領到國旅券後查了一下相關訊息，發現基本上要住宿才用得到，但因為個人因素不便住在外面，「想問一下國旅券能不能用在飯店的餐廳，或是向旅行社兌換成餐券使用，希望能有好心人幫忙解惑，感謝！」

問題一出，立刻引來熱心網友回應，「我可以用一張西堤餐券跟你換」、「PChome旅遊線上可以買餐券用國旅券支付，已成功」、「可以！Klook上面買，剛買了欣葉日本料理」、「剛剛也用國旅券在PChome旅遊買餐券成功～終於找到地方花了」。

此外，也有鄉民在PTT提問「國旅買餐券的八卦？」他發現Klook可以用國旅券消費，且還有不少賣餐券的店可使用國旅券。消息曝光後，令網友驚呼「哇！這邊有卦」、「求低調」、「請刪文，低調啦懂不懂」、「沒說不知道耶，感謝大大分享資訊」，還有人直言「用起來跟好食券有87％像？」

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