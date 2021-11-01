五倍券加碼快來！六都電動機車補助一覽 網友敲碗期待值up

文／施佩儀

「你要換電動機車嗎？」身邊若有親朋好友想添購機車，許多人直覺會問出這句話，現今強調愛地球的永續時代，環保署也帶頭表示，未來將持續推廣電動機車，所以有越來越多人自發選擇購買美觀又環保的電動機車，當個時尚又快樂的自由追風人。

疫情以來，為了活絡台灣經濟，政府推出振興五倍券與許多瘋狂加碼活動，除了餐飲、旅遊補助之外，網友最在意的還有電動機車的補助金額！適逢年底的傳統購車旺季，可說是話題滿滿！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出網友們在2021年8月5日至2021年10月18日間，討論「電動機車」時會提到的關鍵字，發現包含「桃園市政府」、「Gogoro」、「購車」、「補助金」等字詞，可見五倍券使用、最高省多少、六都補助規畫等都是備受民眾在網路上關注的重點。





Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2021/08/05～2021/10/18）

◆ 政府鼓勵電動運具！網友對六都補助期待滿滿

因應2050年「淨零排碳」鼓勵電動運具的政策，台北市、新北市與桃園市火速搭上振興五倍券風潮，推出與電動機車相關的加碼補助。

其實，看網路討論串可以得知，網友們對這次六都是否推出購買電動車加碼，都擺出磨刀霍霍的敲碗姿態，其中「六都中電動車加碼補助」最受矚目的，就是已經宣布要增加額外補助的縣市，桃園市在九月底率先宣布加碼補助7,000元給購買電動機車的民眾，因此網路聲量高達994筆，接著是台北市在10月初也宣布加碼補助8,000元，也在網路上迅速累積聲量高達668筆。

在尚未宣布補助的縣市，其實補助購買電動機車的討論熱度也沒有停息過，像高雄市有603筆、台南市有542筆與台中市也有372筆，大都是網友在敲碗自己所居住的縣市，什麼時候才會宣布類似的額外補助。在新北市相關的討論熱度也不低，達到483筆，而新北市也在10月26日宣布，購買電動機車將額外補助8,000元。





Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2021/08/05～2021/10/18）

◆ 政府補助大加碼！雙北最高3萬2 桃園最高3萬1

台北市加碼補助最彈性

關於五倍券的電動機車加碼補助，從10月8日到12月31日止，按照「振興加碼 電動熊讚」方案，台北市民新購或汰購電動機車，除可獲得既有補助外，還額外拿到8,000元的振興加碼補助金，並且不限於使用振興五倍券。

也就是說，台北市民汰購電動機車最多可取得 27,000 元補助，再使用「振興五倍券」，等於政府補助32,000元購買重型電動機車，這麼甜的補助金額，怪不得網路討論聲量立刻升高，就連記者自己都忍不住了。

我們若再以輕型電動機車類別中售價最便宜的 Gogoro VIVA BASIC 車款計算，原價為49,980元，現在台北市民最低只要23,980元就可以輕鬆入手一台全新的智慧電動機車，同樣是重型電動機車類別中售價便宜的Gogoro VIVA MIX BASIC，台北市民也只要34,980元就可買到。

新北市加碼補助最長久

新北市政府也宣告加碼補助電動機車，金額與台北市相同，再加上「振興五倍券」或「新北加倍券」汰購電動機車最多可取得32,000元補助。更棒的是本次補助名額高達12,000人，是目前六都開出最多名額的縣市，且補助期限從10月26日至明年的2022年3月31日。雖說補助期限最長久，但那麼甜的補助金額，補助名額非常有可能一下就被搶光了。

桃園市加碼補助領頭羊

桃園市在地就有多家電動機車廠，因此對於推廣電動機車不遺餘力。本次電動機車再加碼補助，就是由桃園市吹起號角，成為此波甜蜜補助的領頭羊。

依照桃園市的方案，桃園市民從10月8日到12月31日止，使用金額 5,000 元以上的「振興五倍券」或「好市乘雙券」購買電動機車，將加碼補助 7,000 元。也就是說，加上原有5,000元的五倍劵，桃園市民汰購電動機車最多可取得31,000元的政府補助，新購電動機車最多可享有23,000元補助，購買電動機車現在的售價最經濟又實惠。

雙北桃園的夥伴們，千萬別錯過這個千載難逢的好機會，也希望六都中的「台中市」、「台南市」與「高雄市」快點跟進，回應網友們的期待吧！

Image Source：網路溫度計 製表











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