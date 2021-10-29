下周開獎前快檢查！她登記藝FUN券「做錯1事」 苦嘆：變沒中

配合振興五倍券發放，文化部加碼推出藝FUN券，第三波中獎號碼已於27日出爐，目前僅剩最後一周尚未開獎。不過有位網友就透露，自己的身分證末碼幸運上榜，但她查詢後卻發現，當初登記成只開放給特定對象的「紙本」選項，讓身分根本不符合領取規範的她相當懊惱。

原PO在Dcard發文表示，第三輪藝FUN券中獎號碼開獎後，她發現自己中了數位藝FUN券，然而前往官網查詢時，她才驚覺當初登記時，似乎將加碼券誤勾選成「藝FUN券（紙本）」，讓她頓時愣住，納悶道「不對欸，我怎麼是登記紙本？」

根據藝FUN券的發放規範，紙本藝FUN券是特地開放給65歲以上、18歲以下或是領有身心障礙證明者登記抽籤，因此原PO並不符合領取資格。烏龍一場讓她忍不住大嘆「所以這樣是沒中了嗎？」隨後她也在留言區補充「我困惑的是為什麼我當初可以選紙本，我明明資格不符」。

原PO登記加碼券時，誤將藝FUN券填成「紙本」選項。圖擷自 dcard

文章底下意外引來不少苦主留言「我朋友也是18歲以上然後登記紙本，到現在也不知道為什麼」、「我是很確定我沒有登記客庄券跟地方創生券，但查詢卻有」、「天啊我也是」、「我也是，也不知道為什麼那時候可以勾紙本」；不少人則質疑「我有試過按按看紙本，資格不符完全不能點才對啊」、「可以選到紙本的確是bug，設計時應該要主動排除才對」。

不過也有人認為「系統程式沒寫好，不過備註寫的很清楚，自己的權益還是自己維護好」、「都要最後一周了才發現自己是登記紙本，好悲劇」、「反正就是沒登記到數位，中了等於沒中」、「記得登記時不就有說18歲以下和65歲以上才能領紙本嗎」、「規則原本就講得很清楚」。

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