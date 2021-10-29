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邊緣人別絕望！地方創生券第三波號碼出爐

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邊緣人別絕望！地方創生券第三波號碼出爐

聯合新聞網 / 綜合報導
國發會「地方創生券」上午抽出第三波號碼舉行，由國發會國土區域離島發展處處長彭紹博主持。中央社資料照
國發會「地方創生券」上午抽出第三波號碼舉行，由國發會國土區域離島發展處處長彭紹博主持。中央社資料照

配合行政院振興五倍券之實施，國發會加碼推出每份500元，共20萬份的地方創生券，今(29)日再抽出50674人，共9組號碼。

本周中籤號碼為771、706、064、168、191、459、135、314、366。

參與抽籤民眾之身分證末3碼與前開號碼相同者為地方創生券之得主，今日中獎幸運籤民眾，將以簡訊通知。

有關本券之使用方式及適用店家等相關資訊，民眾可至「地方創生入口網」查詢。（https://www.twrr.ndc.gov.tw/index)

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