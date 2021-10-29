邊緣人別絕望！地方創生券第三波號碼出爐

八大部會振興加碼券12日由每周三的千元國旅券打頭陣進行抽籤，13日則開始每周三抽888元農遊券及600元的藝Fun券，接下來每周四的早上10:30還有500元的動滋券，下午15:30為500元的客庄券，另，每周五早上10:30為500元的地方創生券。

2021-10-28 15:40