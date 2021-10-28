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別急著花！女爽用五倍券卻漏看「1重點」 崩潰喊：差點破產

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示，自己是綁定數位五倍券，結果漏看一項規定，害她差點破產。圖／ingimage
一名女網友表示，自己是綁定數位五倍券，結果漏看一項規定，害她差點破產。圖／ingimage

為刺激消費，行政院推出振興五倍券，民眾可選擇紙本券或數位券，然而有些使用規定還是必須留意。近日一名女網友PO文提到，自己是綁定數位五倍券，結果漏看一項規定，害她差點破產，貼文引發網友熱烈討論。

該名女網友在《Dcard》發文表示，去年拿到三倍券時捨不得花，所以拖到快過期才趕緊隨便花掉，為了不要重蹈覆轍，今年她選擇綁定數位五倍券，早已打開各大電商平台，直接清空購物車。

不料男友突然提醒「妳應該知道數位券有規定是僅限出貨地為『台灣』的店家吧？」原PO立刻打開購物清單，「差點哭出來，結果一堆海外出貨」，讓她直呼「五倍券差點讓我破產」。

文章曝光後，網友紛紛留言「馬上去看了一下自己購物車，幸好還沒清空我的購物車」、「讓妳快破產的不是五倍券，是妳的慾望呀」、「正常花費，五千也沒多少一下子就花完了」、「時間很長，慢慢用沒關係的」。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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