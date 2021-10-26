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多圖整理包／數位五倍券哪裡可查餘額？ 4大查詢管道一次看

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多圖整理包／數位五倍券哪裡可查餘額？ 4大查詢管道一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
數位五倍券上路一段時間，許多民眾仍不知道如何查詢餘額。圖／中央社資料照
數位五倍券上路一段時間，許多民眾仍不知道如何查詢餘額。圖／中央社資料照

數位五倍券好食券上路一段時間了，許多民眾對於如何查詢餘額、消費紀錄還是霧煞煞，《聯合新聞網》整理五倍券官網、信用卡行動支付以及電子票證的查詢餘額管道，帶讀者一次了解。


振興五倍券官網（https://5000.gov.tw/）可以查詢自己的消費額度，點選網站的「數位標章」、「查詢」能了解到資訊。其中，官網的「查詢」可以查到數位五倍券已使用的額度，但需要等到銀行回傳資料，才能更新數字，因此更新不會很即時，民眾沒辦法透過此管道立刻了解到自己的消費金額。

進入五倍券官網，可去查詢、數位標章了解餘額概況。圖／擷取自五倍券官網
進入五倍券官網，可去查詢、數位標章了解餘額概況。圖／擷取自五倍券官網

●　數位標章

民眾點選「數位標章」後，要先登錄自己的身分證字號和手機號碼，並會得知自己的餘額狀態、一個QR Code、一串優惠代碼和電子條碼，要注意的是，「數位標章」是為了讓店家馬上確認顧客的數位五倍券「滿額狀態」，而不是一種「付款工具」。

透過「數位標章」，民眾消費時能順帶確認餘額狀態，頁面僅會顯示未滿額、已滿額，一旦額度用完，就不會再顯示新的QR Code。（延伸閱讀：搶花數位五倍券先懂「數位標章」是啥 怎麼領、怎麼用一次看

給店家確認數位標章前，民眾要先輸入個人身分證字號、手機號碼。圖／擷取自五倍券官網
給店家確認數位標章前，民眾要先輸入個人身分證字號、手機號碼。圖／擷取自五倍券官網

民眾透過數位標章，可以簡單知道自己的餘額狀態。圖／擷取自五倍券官網
民眾透過數位標章，可以簡單知道自己的餘額狀態。圖／擷取自五倍券官網

●　官網簡易查詢

另外，民眾透過五倍券官網的「簡易查詢」，也可以知道五倍券綁定狀況，網頁上會顯示出五倍券、好食券的總額度及已使用額度，同樣也不會即時更新

從查詢頁面可以得知自己的五倍券、好食券的餘額現況。圖／擷取自五倍券官網
從查詢頁面可以得知自己的五倍券、好食券的餘額現況。圖／擷取自五倍券官網


如果民眾當初有將銀行信用卡綁定五倍券，就可以透過銀行網站查詢到自己的餘額，比官網更新還要快，且數字也會較為準確。不過，每個銀行網站呈現方式不同，會提供多少細項也由銀行端決定，以下會以中國信託、星展銀行（台灣）舉例，並整理出銀行的五倍券餘額查詢網址，民眾可自行查詢。

●　中國信託回饋滿額 會以簡訊通知

中國信託官網指出，若使用中信卡綁定五倍券，從2021年11月起，每月15日前，回饋金會自動進帳民眾戶頭，如果回饋滿額，將以簡訊通知。如果民眾要查詢餘額可以登錄「振興五倍券 中信卡登錄平台」（https://ob.ctbcbank.com/fsv/#/），需輸入身分證字號、出生年月日、圖型驗證碼等。要注意的是，中信登錄平台沒有顯示消費餘額，仍要回五倍券官網查詢

民眾若使用中信卡綁定數位券，可從銀行端查詢到資訊。圖／讀者提供
民眾若使用中信卡綁定數位券，可從銀行端查詢到資訊。圖／讀者提供

圖為進入中信登錄平台後，可以知道的個人資訊。圖／讀者提供
圖為進入中信登錄平台後，可以知道的個人資訊。圖／讀者提供

●　星展每月回饋一次 I客服查使用餘額

據星展銀行公告，若使用星展卡綁定五倍券，每月回饋一次，時間為每月最後一週。若民眾當月消費未滿5千，剩餘額度依下月合格消費回饋直至每人5千之上限用畢。舉例來說，民眾用星展卡綁定數位五倍券，並於10月9日消費五倍券之合格交易3千元 ，該筆消費會於10月12日請款，並於11月份帳單顯示回饋3千元，也代表民眾仍剩餘2千元額度可使用。另外，民眾也可以透過「星展i客服」（https://reurl.cc/EZQVpg）查詢使用餘額。

民眾登錄星展「星展i客服」，需逐一回答系統顯示問題。圖／讀者提供
民眾登錄星展「星展i客服」，需逐一回答系統顯示問題。圖／讀者提供

民眾需輸入身分證字號、手機號碼。圖／讀者提供
民眾需輸入身分證字號、手機號碼。圖／讀者提供

會以簡訊驗證身份，需輸入簡訊驗證碼。圖／讀者提供
會以簡訊驗證身份，需輸入簡訊驗證碼。圖／讀者提供

最後會顯示數位五倍券的總額及使用額度。圖／讀者提供
最後會顯示數位五倍券的總額及使用額度。圖／讀者提供

●　其他銀行信用卡「數位五倍券餘額」查詢網址 （以下僅列少數銀行網址）

▍台灣銀行 ▍永豐銀行 ▍元大銀行 ▍第一銀行 ▍合作金庫 ▍台新銀行▍聯邦銀行 ▍土地銀行 ▍彰化銀行 ▍玉山銀行 ▍兆豐銀行 ▍台北富邦銀行 ▍華南銀行


若綁定數位五倍券，除了可以刷信用卡，民眾通常也會選擇一個好用的行動支付工具，要注意的是，用信用卡綁定數位五倍券的民眾，不管是使用哪一種行動支付，都會被歸類在信用卡的消費紀錄中，也因此就算民眾再用信用卡綁定行動支付消費，也不會影響到餘額、回饋。

另外，若用五倍券綁定行動支付，系統會自動認定使用順序，順序為：

i原券→地方創生券→好食券→五倍券

民眾無法自己選擇應該優先使用哪個券，系統會依序扣除。至於如何查詢五倍券餘額，以街口支付來說，透過頁面可得知自己的五倍券及好食券的消費額度，同樣也不會立即更新，要查詳細的消費細項可點選「查看回饋明細」。此外，綁定台灣pay的民眾，透過App會再連回五倍券官網。

民眾在街口支付App所呈現的頁面。圖翻攝自街口支付臉書
民眾在街口支付App所呈現的頁面。圖翻攝自街口支付臉書


當初民眾若選擇用一卡通、悠遊卡及icash2.0等電子票證綁定數位五倍券，可以到各自網站查詢，例如icash2.0官網中，輸入身分證字號、出生年月日、驗證碼就可以查詢五倍券消費累積金額。

●　電子票證「數位五倍券」查詢網址

▍悠遊卡 ▍一卡通 ▍icash2.0

若用icash2.0綁定數位五倍券，可官網查詢累積消費金額。圖／擷取自icash官網
若用icash2.0綁定數位五倍券，可官網查詢累積消費金額。圖／擷取自icash官網

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券 好食券 信用卡 行動支付

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