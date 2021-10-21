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春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

他加碼券目前全槓「抽獎抽到心累」 網哭喊+1：比去年難中

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院振興五倍券已開放使用，各種加碼券也陸續展開抽籤。本報資料照片
行政院振興五倍券已開放使用，各種加碼券也陸續展開抽籤。本報資料照片

幾家歡樂幾家愁！隨著五倍券加碼券開獎進入第二周，每位登記加碼券的民眾都有中獎機會，但上周有6組號碼同時抽中2張加碼券，「597」號碼更是連三抽中國旅券、動滋券及農遊券，超強運勢被譽為「天選之人」，不過也有民眾到目前為止連一種都沒有抽中。一名網友就發文討拍「有人跟我一樣加碼券都沒中嗎？」，文章一出隨即引發熱議。

一名網友在PTT八卦版PO文表示加碼券都已經開到第二輪了，但他還是沒有抽中滿心期待的動滋券，看著身旁友人幸運抽中藝FUN券，不禁令他感嘆「真的心好累」，上網討拍問到「有人也是完全沒中的邊緣人嗎？」

文章曝光後，許多同樣和幸運號碼擦肩而過的網友紛紛留言喊「+1」，大家群起抱怨道「覺得今年比去年還難中」、「設計真的差，都那些號碼重複開出，根本沒機會啦」、「超傻眼啊！我被完美閃避了」。

然而，其中更有一類人分享比沒中獎還更悲傷的故事，「雖然開出我的尾數，但結果卻是紙本的號碼...」、「都中沒勾的更嘔氣吧！想中的都沒抽到」、「從去年槓龜到現在，誰敢比我慘？」

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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