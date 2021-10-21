第二波客庄券中籤號碼出爐！ 9萬名幸運得主看這裡

客家委員會「客庄券」於今日下午3點30分完成第二梯次抽籤，抽出身分證末2碼11及末3碼439、841、052、206、161、457、205、012、293、446、589，共9萬7983位幸運兒。

客委會表示，第二梯次10萬份客庄券，扣掉先前已抽中其他加碼券的民眾，可抽籤人數是8784188人。得主可獲得每份面額500元客庄券，中籤名單將在明日(22日)上午8時30分起公告於行政院振興五倍券官網 及發送中籤簡訊通知。

接下來連續2周的每周四都將辦理「客庄券」抽籤，共計發出40萬份客庄券，並於最後一次抽籤時(11月4日)舉行公開儀式暨用券記者會，宣告客庄券用券時間；尚未登記客庄券的民眾，在10月29日前都可以於行政院振興五倍券官網登記。

客委會將於10月25日統一發送第一梯次中籤民眾領取票券簡訊，中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後四碼後即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券，民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用期限至111年4月30日止。

客委會已自110年10月8日起，招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店，或合法旅宿登記者等在地店家（不限業別，惟不包括百貨公司、量販店、八大行業及全國性連鎖商店等），加入「客庄券2.0」合作店家。詳情請至「客庄券2.0」活動官網或加入「客庄券2.0」參與店家專用官方LINE帳號（ID: @hakka500）查詢更多資訊。 客家委員會「客庄券」於今日下午3點30分完成第二梯次抽籤。圖／客委會提供

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