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4張好食券消費額度全滿 他一查明細驚呼：這家也算！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友查了好食券額度後，發現已經額滿了，一看才發現「原來家樂福算在好食券裡」，令他相當意外。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友查了好食券額度後，發現已經額滿了，一看才發現「原來家樂福算在好食券裡」，令他相當意外。示意圖／聯合報系資料照片

振興五倍券正式上路，10月29日前綁定數位五倍券即可獲得500元好食券。一名網友查了好食券額度後，發現已經額滿了，一看才發現「原來家樂福算在好食券裡」，令他相當意外，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，他正在查好食券額度，發現4張共同綁定的2000元好食券的消費額度竟已額滿，本來很疑惑想著自己沒吃這麼多，一查才發現原來「家樂福也被算在好食券裡」，他也表示，是使用銀行數位五倍券的專屬明細查詢，不是行政院五倍券平台，並提醒，「五倍券消費明細會因商家請款時間有時間差」。

原po也表示，於今（20）日查詢，發現12號以前的消費都已核算扣除五倍券，等於是七天的核算時間。

網友紛紛表示，「其實好多不是吃的管道都算在好食券，沒差啦，就當作是多拿到500的額度，比紙本多500值得了」、「好食券被算在家樂福購物的+1…雖然我幾乎全部都是買菜買吃的」、「買早餐很快就滿了」、「前幾天去休息站買鹽酥雞，買完才發現可以用好食券」、「上禮拜去大潤發買也算在裡面！」、「我去全家也算好食券」。

一名網友正在查好食券額度，發現4張共同綁定的2000元好食券的消費額度竟已額滿。圖／爆廢公社二館
一名網友正在查好食券額度，發現4張共同綁定的2000元好食券的消費額度竟已額滿。圖／爆廢公社二館

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