藝FUN券第二週抽籤 76萬幸運得主出爐囉

繼上週抽出81萬首波藝FUN券得主，文化部今（20）日辦理第二週抽籤。數位券中籤號碼78、00、39、22、61、23、15；紙本券中籤號碼37、76、31、06、51、65、81。總計抽出60萬7834位數位券、15萬2525位紙本券，合計76萬359位藝FUN券得主。

記者會在義謙法律事務所律師宋易修見證下，由文化部文創發展司長江清松、高雄市政府文化局長王文翠、台南市政府文化局長葉澤山自樂透機內00~99共100個數字，依序抽出數位券中籤號碼與紙本券中籤號碼。

文化部說明，藝FUN券登記資格與五倍券相同，紙本藝FUN券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。數位及紙本藝FUN券自9月22日起皆可於共通平台線上登記，紙本券則開放自10月1日起，可持健保卡至四大超商登記。經統計自9月22日起開放登記至10月15日第二波登記截止日，共有1,127萬891人（數位913萬3,811人、紙本213萬7,080人）登記，扣除上周已獲得藝FUN券、本周已抽中國旅券、i原券、農遊券者，共有1045萬3,369人（數位845萬7,043人、紙本199萬6,326人）符合第二波抽籤資格。

文化部指出，300萬份藝FUN券得主，於每週三下午共四週時間抽出，第一至三週採抽取身分證號末兩碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理；第四週則會以300萬份扣除前三週累積中籤後的份數進行抽籤。

文化部表示，中籤者將於明（21）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一波數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第二波數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

今日記者會上，高雄市及台南市政府分別帶來推薦景點及優惠訊息，包含高雄市加碼推出民眾以藝FUN券或五倍券到藝FUN店家消費滿500元，可兌贈高雄券100元；推薦景點則有駁二藝術特區、打狗英國領事館、鳳儀書院，以及高雄最富特色的眷村民宿、即將開幕的高雄流行音樂中心等。

台南市則推薦最美博物館之稱的奇美博物館，現有來自英國V&A博物館的蒂姆‧沃克特展，使用藝FUN券享兩人同行600元的門票優惠；十鼓文創園區提供五倍券、藝FUN券門票享95折；此外，只要在台南市使用藝FUN券消費，即有機會抽中免費參觀最夯的斯卡羅拍攝場景－岸內糖廠影視基地。文化部表示，各項優惠也將陸續公告於「藝FUN NEXT」官網及APP。

文化部表示，尚未登記加碼券者，仍可至五倍券官網登記參加後續梯次抽籤；想要加入藝FUN店家者可至「藝FUN NEXT」官網註冊。有關登記、中籤簡訊問題，可撥打1988專線洽詢；有關藝FUN券使用、APP操作，可洽02-7717-9720，服務時段皆為早上8:30至下午6:30（週一至週日）。

振興五倍券及加碼券登記：https://5000.gov.tw/

藝FUN NEXT官網：https://artsfunnext.moc.gov.tw/home/index.html 第二週藝FUN券紙本券中籤號碼。圖／文化部提供

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