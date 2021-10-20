五倍券2000億元效益恐太樂觀？學者：「這時點」用完券最能救經濟

10月8日五倍券正式啟用，你是否也面對著琳琅滿目的優惠，遲遲不知該怎麼下手？還是，早早就把五倍券花完了？到底怎麼用券，經濟效果最好？學者建議「這時點」之前趕快用完！

中央發放五倍振興券，用意在於擴大刺激民間消費，更重要的是，希望讓這一波疫情中受創嚴重的店家，能夠在這波振興買氣帶動下，挹注更多活水，甚至續命。

只是，這次為了五倍券，政府砸重金編列1206.9億元，號稱可創造2000億元的經濟效益，但也引來「債留子孫」或為何不發現金、還要額外花成本印紙本券的質疑，這樣究竟值得嗎？

產官學界也熱烈討論該怎麼將五倍券效益「放大」。9月底，台灣金融研訓院、台灣經濟學會、台灣公共議題研究協會、公共經濟研究中心與台灣研究中心，就攜手聯合舉辦了一場研討會，從去年發放三倍券的實證研究，來共同探討如何更有效地提振經濟。

學者呼籲：不要存，趕快在年底前花完！

「一定要趕快領、趕快花，才有效果！」中經院院長張傳章針對去年下半年發放的三倍券進行研究分析，包括天時（暑假）、地利（實施邊際管制）及人和（疫情獲得控制）的情況下，去年三倍券的效益是正向，且有發揮實質效益。

張傳章根據實證結果估算，去年的三倍券對國內實質的GDP助益介於463.3至1015.7億元，經濟成長率增加0.24至0.53個百分點。

他直白地說，政府所預估的五倍券2000億元效益，恐怕太過樂觀。他指出，根據模型估算，若是能達到1300至1400億元，就已經非常棒了，他也一再呼籲，「若要達到最佳效果，最好是在今年Q4前用完，才能有效達到刺激作用！」

效果的大小關鍵在於替代率的高低，這次五倍券是免費發給民眾，要花費到極致一定要盡量鼓勵趕快領趕快支出，盡量不要買日常用品，以學術角度來看替代率才會比較低。

同時，張傳章也呼籲，效果的大小關鍵在於替代率的高低，若要花費到極致一定要盡量避免買原本就會消費的日常用品；以學術角度來看，替代率相對低才能有效刺激經濟效果。

他也建議政府能建構追蹤五倍券消費的系統，或至少針數位綁定先著手，作為未來的參考，「有多少證據做多少事，這對未來做更精準的政策和建議有幫助。」

政大台灣研究中心主任連賢明則指出，去年三倍券實施後，綜合零售業及餐飲業之每週平均銷售額顯著增加4.6%與9.9%，總計帶動至少300億元的新增消費；此外，他採用事件研究法發現，三倍券政策之效果顯著持續約六週，所以的確有促進消費的效果。

餐飲、夜市、娛樂業最慘，政府應有配套方案

與談的商研院董事長許添財表示，疫情期間，商研院站在第一線，輔導許多中小型店家。他觀察到，今年5月三級警戒以來，部分百年老店、大型商場都「不支倒地」，餐飲、夜市、住宿、旅遊、娛樂服務業更為重災區。

另一方面，製造出口、運輸物流、金融服務與新興數位經濟範疇之電商零售、無接觸或低接觸之平台交易服務，以及和居家工作生活有關的宅經濟與遠距服務乘勢而起。

因為疫情不同程度的衝擊，不同的部門、產業、業態與商業模式產生興衰差異，形成史上少有的「不均衡復甦」。

許添財說，即便餐飲業轉型做外帶，但高達三成的平台抽佣，還有數萬元押金，就算是經營幾十年的老店，「做一單虧一單，也撐不了多久啊！」

他建議，政府應該針對不同業者可依據相關的消費動機理論分類，進行受眾（targeted audience）攻略，運用現代商業科技搭配五倍券的發行，採「精準行銷」作為，吸引不同所得水準與消費動機者來購買。尤其，更可利用社群平台互動，廣召各方潛在消費者來店或線上交易。

高所得 vs 低所得，邊際消費效益誰高？

台大經濟系副教授蔡宜展則認為，五倍券使用期限至明年4月底。在這半年間，因為商家知道民眾一定會花掉，所以為了搶時效，也會推出各種更短期的優惠方案，來提供誘因刺激消費，未必所有人都會拿來替代日常消費。

蔡宜展指出，低所得的勞工，可能面臨被迫減薪、裁員或放無薪假，或因收入銳減，無法支應相關的生活支出，因此政府補助的一塊錢，通常可增加他們一塊錢的消費，亦即邊際消費傾向接近一。此外，對很多低所得族群，他們同樣因入不敷出，會有相當高的邊際消費傾向。

經濟學家將這些人定義為Hand-to-Mouth consumers（編按：勉強餬口的族群），對這些人來說，他們不會將政府補助轉成儲蓄，故有較強刺激消費的效果。

然而，還有一群人有非常高的邊際消費傾向，那就是擁有相當高非流動資產的高所得族群，例如不少高薪房貸族，因為大部分資產被鎖住，同樣面臨流動性不足，入不敷出的情況。

「發券應該針對不同行業跟產業別，有細緻的評估跟搭配。」蔡宜展強調，這群相對富有的Hand-to-Mouth族群，美國占三成，台灣比例僅不到一成，但他相信，對這群人來說，政府發券效果會比較大。

總體而言，學者們建議，若要創造最佳效益，最好在三個月內快速用完，才能有效落下及時雨，讓慘業不致更慘。

不過，台灣現在正要迎接第12輪疫苗，包括BNT第一劑及莫德納、AZ第二劑，迎來史上最大疫苗施打潮；主計總處最新預測的GDP也來到11年新高的5.88%，能否因為五倍券助攻而創下新紀錄，還得看接下來兩個月的成效。

（作者／ 廖君雅 本文出自2021.10.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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