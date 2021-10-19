千元「i原券」幸運兒再出爐！身分證「2組尾數」中獎
原民會發行的10萬份面額1000元的「i原券」今日下午3時30分抽出。第二波幸運兒出爐，是身分證末2碼為「12、59」，總計2萬8156人中獎。
原民會的i原券每周抽出2.5萬份，共抽10萬份，分四梯次抽出，10月12日開始抽籤，首周抽出身分證末2碼為「64、85」，總計2萬4364人中獎。今天下午繼續抽出第二週幸運兒，總抽籤人數達到128萬49人。
原民會指出，全國有超過800間店家可以使用i原券，包含手工藝品、特色餐廳、小吃店、農特產品、伴手禮品、民宿、露營業者、體驗農莊等，認證店家門口也會張貼「認證店家」專用貼者及i原券宣傳海報，提供消費者識別。
原民會指出，若五倍券綁定台灣Pay金融卡帳戶者，消費者使用期間是2021年11月5日至2022年4月30日止。若五倍券未綁定台灣Pay者，中籤後須下載台灣Pay並綁定配合之金融卡，再於2021/11/6至2021/11/20期間到「振興五倍券」官網進行補登相關資料，才可以開始消費，並於2021年12月1日至2022年4月30日止至原民會認證店家以台灣Pay綁定之金融卡掃碼消費。
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