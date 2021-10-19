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這組身分證末碼連兩周抽中！ 國旅券、動滋券都到手價值1500元
八大部會振興加碼券分四週抽出，上週已有不少幸運兒中獎，甚至重複抽中不同的券，第二週的國旅券也在今(19)日抽出60萬份，身分證末2碼為87、04、40、29、71且有登記的民眾，可獲得價值1000元的國旅券。
上週有6組人被稱為「天選之人」，包含身分證末碼為「453」、「19」、「98」、「32」、「97」者，皆同時抽中2張加碼券，至於末碼為「597」的民眾更是超強運，一舉次抽中國旅券、動滋券及農遊券3大加碼券。
不過由於加碼券抽籤規則，「每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次」，一週只會中最先抽到的一種券，等於若是同一週抽中國旅券（周二抽籤）和藝Fun券（周三抽籤），最後只會得到國旅券。
統計這兩週，最幸運的是身分證末碼「71」的民眾，上週抽中動滋券、這週抽到國旅券，因不同週別，若民眾當初加碼券都有勾選，2種券都可以到手，總共獲得1500元。
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