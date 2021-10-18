領紙本五倍券動作太豪邁悲劇了 網笑：真的變三倍券了
紙本振興五倍券已於10月8日起開放領取，為了領取時方便清點鈔券，去年三倍券使用的塑膠隔板，這次已改為厚紙卡固定，一位網友在領券後想即刻使用，撕開信封時，失手撕毀兩張面額1000元的五倍券，頓時傻眼，急忙上網求助。網友笑回「真的變三倍券了」。
一位網友在《爆廢公社公開版》發文表示，去年領三倍券時，很小心地用美工刀拆信封，但剛剛去領五倍券想立即使用，就當著店員的面直接撕開清點…，總果悲劇發生，兩張面額1000元的五倍券連同信封一起被撕破，原 PO當場傻眼，趕忙上網求救「請問各位大神們這要怎麼處理，還能使用嗎？」
貼文笑翻數千網友，紛紛笑回「真的變三倍券了」、「恭喜你又獲得三倍券一次」、「這張廢了50收」、「轉帳給我看看」、「可以當950+50使用」、「信用卡就沒這個困擾」、「原來是撕入場券啊」、「還好我撕左邊，少200元而已」、「超商店員有沒有笑翻過去」。
根據五倍券的相關公告，民眾若不慎毀損五倍券，有3種情況是可以正常使用的：
1.破損，但餘留部分仍有四分之三以上。
2.破損，但毀損碎能吻合。
3.汙損或燻焦，但鈔券號碼、文字及花紋仍可識別。
若不清楚是否仍可使用，也可打1988詢問線上客服人員。
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