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國旅券合作旅宿不給用券？業者提2藉口 觀光局回應曝

聯合新聞網 / 綜合報導
日前國旅券進行第一次抽獎。本報資料照片
日前國旅券進行第一次抽獎。本報資料照片

交通部觀光局規劃千元國旅券，首波60萬名幸運兒已於12日抽出，中獎者可於15日領券。不過有中獎的網友抱怨，他詢問國旅區網站上有列出可用券的旅宿業者詢問，卻得到「不知道機器能不能刷」、「沒有申請國旅券，政府只是把所有民宿放上網站」等回答，讓他傻眼直呼「也太消極了」。

有網友在PTT發文表示「國旅券網站上列出的民宿不能使用國旅券」，一名幸運抽到國旅券的網友表示，他中獎後即上網確認國旅券網站，並致電詢問網站上列出可用券折扣的業者。

然而他詢問後，業者卻紛紛回應「我們有申請國旅券，但目前不知道我們機器可不可以刷國旅券，要到時候再看看」、「「我們沒有申請國旅券喔，政府只是把所有民宿放上去」等回答，讓他相當傻眼，直呼「很想知道到底是政府的問題還是民宿的問題？」

該網友表示，他前幾天在網站上開到的宜蘭民宿約20間，過幾天看又發現變成500多家，他也不知該如何查證。其他網友則建議他「可以詢問客服，11月才能開始使用」、「應該沒有把所有民宿放上去」。

對此，觀光局表示，已有辦理業者教育訓練，無須刷卡設備，只需使用有鏡頭之行動裝置掃描即可進行折抵，或使用可上網之設備均可至國旅券平台網站進行抵用。

觀光局指出，國旅券合作店家係採申請制，如無申請，不會主動將業者納入合作業者名單。另「如何申請成為合作店家」及「合作店家如何收取國旅券」操作手冊皆已置於國旅券平台，將持續加強輔導業者加入合作店家並說明相關操作方式。

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