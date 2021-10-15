秒查「加碼券到底中哪張」！神人架站一鍵解決眾人煩惱

振興五倍券不僅人人都有，近日更開始抽出1300萬份的八大加碼券，不過隨著首周中籤號碼陸續公布，2碼、3碼的身分證齊出，眾多數字看得大家頭暈眼花，光是確認自己抽中哪張券就看半天，若是幸運不只抽中一張，由於加碼券複雜的中籤機制，還得研究哪張券先抽到，才能確認自己最終獲得的加碼券。

有網友就開發出「振興五倍加碼券速查」網站，讓大家「輕鬆查」，只要輸入身分證字號後三碼，就可以快速知道自己是否中籤，若是抽中，就會依中籤順序列出國旅券、i原券、農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄券或地方創生券。

輸入身分證字號後3碼，「振興五倍加碼券速查」網站便能立刻協助比對抽中的加碼券。 圖／截自振興五倍加碼券速查網站

若想一次查詢全家人是否中籤，只要將身分證字號用「,」隔開，就可以多筆資料一次查詢，非常方便。此外，查詢者若想即時分享結果、又不想曝露個資，該網站也有「碼掉身分證字號」的功能供截圖使用。

不過也有網友對該網站心存懷疑，因為一無官方消息來源，二來沒有相關製作者訊息，擔心有個資遭竊的疑慮，將該網站傳至「Cofacts真的假的」尋求查核，便有人針對其原始碼研究，認為「只是好心網友寫的簡單工具」，因從原始碼看起來，是由作者手動更新加碼券中籤號碼，再與使用者輸入資料比對後顯示結果，輸入資料也不會回傳。

但內行人也表示，因為只是單純的號碼比對，所以即使未選擇該加碼券也會顯示中籤，只能作為參考，無法當做真正結果。

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