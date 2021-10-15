第一波地方創生券中籤號碼10點半抽出 6大QA搶先看

為鼓勵民眾支持地方特色產業店家，國發會配合行政院振興計畫，搭配五倍券推出面額500元的「地方創生券」加碼券，幸運中籤民眾可持地方創生券至大約1000家的在地特色店家消費。

地方創生券是為推廣在地特色產業，因此多鼓勵民眾持券至各地體驗在地文化、消費支持在地特色店家。《聯合新聞網》整理六大QA，帶您一同來了解。

一、抽獎時間

從10月15日起每周五上午抽籤，連續4周各抽出5萬份，合計發出20萬份。中籤者會在當日下午5時收到「手機簡訊通知」，也可上「五倍券共通平台」進行查詢。

第一周：10月15日（五）上午10點30分抽籤

第二周：10月22日（五）上午10點30分抽籤

第三周：10月29日（五）上午10點30分抽籤

第四周：11月05日（五）上午10點30分抽籤

二、使用期限

開始日期：2021年12月01日（三）

截止日期：2022年4月30日（六）23時59分為止，逾期失效。

三、如何領取

收到中籤通知簡訊的幸運民眾可於2021年11月06日（六）至11月20日（六），到「地方創生入口網」登錄欲綁定金融機構（22家），並下載金融機構「行動App」或「台灣Pay」綁定金融卡／帳戶。

四、如何使用

國發會初步規畫900至1,000家兼具公益性、共好性及在地性的地方創生事業相關業者（詳情待公告）。民眾可查詢適用店家，並以台灣Pay金融卡支付消費。

為有效扶植協助在地店家，同時帶動周遭消費力道，地方創生券以地方實體店家消費為主。

五、注意事項

可分次使用、無低消，直到累積消費500元額度為止。

六、第一波沒抽中，是否還有機會？

欲參加抽籤者，可於2021年10月29日（五）前至「五倍券官網」登記，並勾選「地方創生券」即可加入下一波抽籤活動。 地方創生券兌獎流程。圖／擷自國發會網站

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